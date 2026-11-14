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Maratón La Capital, quinta edición

14 de noviembre 2026 · 00:00hs
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Vito Scaglione

Vito Scaglione, Lisandro Machaín y Gabriel Grimaldi

La Capital celebró sus 159 años con la quinta edición de su maratón, un acontecimiento que ya es un ícono de la ciudad. Corredores, sponsors y espectadores disfrutaron de una jornada a puro sol, deporte y aire libre.

Sofía Salvi y Kevin Wolf

Sofía Salvi y Kevin Wolf

Julián Torrisi y Shirley Haller

Julián Torrisi y Shirley Haller

Celeste Coelho y Paola Fernández

Celeste Coelho y Paola Fernández

Cristina Pérez y María Noel Arias

Cristina Pérez y María Noel Arias

Juan Pablo Soto y Dante Bonaldi

Juan Pablo Soto y Dante Bonaldi

Giselle Maciewicz y Adrián Giménez

Giselle Maciewicz y Adrián Giménez

Martín Santos y América Andrade

Martín Santos y América Andrade

Luciana Trevisán y Sandra González

Luciana Trevisán y Sandra González

Gerardo Seghezzo, Eduardo Manavella y Juan Echeverría

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Jorge Rubinetti, Mariana Arias, Claudio Giammugnani y Carolina Gardiner

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