Fashion Crawl x Muy Mona en Alto Rosario

19 de septiembre 2025 · 00:00hs
Coti  Crotto y Maru Gándara

Las influencers de la moda que marcan tendencia, Coti Crotto y Marú Gándara, “Muy Mona”, visitaron un par de locales del shopping, adonde asesoraron y dieron tips para que sus seguidoras y clientas, vivan la temporada, Primavera/Verano 26 bien alto.

alto (1)
Julia Feser y Morena Herrera

alto (4)
Pilar Basualdo y Florencia Marina

alto (5)
Carla Sansone y Paula Ramos Ferreira

alto (6)
Bianca Migliazzo y Agustina Menna

alto (7)
Camila Stein y Úrsula Paris

alto (9)
Ailén de Arriba María Paz Caffaro y Andrea Charris

alto (10)
Aimará Sinsan, María José Van Den Dooren

alto (11)
Pilar Herrera y Brenda Najle

alto (12)
Georgina Panucci y Nelly Arriiola

