La Capital | Es Social | Alto Rosario

Estilo Rosario Trip Edicion, en Alto Rosario

El evento de moda más importante de la ciudad se realizó en el shopping

22 de agosto 2025 · 11:04hs
Guillermina Gasparini y Pampita

Guillermina Gasparini y Pampita

Las principales marcas de ropa desfilaron presentando sus colecciones Primavera/Verano, y la presencia de Pampita en la pasarela, hizo del encuentro un evento único, marcando como siempre las tendencias de la moda. Las clientas pudieron disfrutar cada pasada de sus marcas preferidas.

Andrea Garrone y Giselle Masoud

Andrea Garrone y Giselle Masoud

Aldana Laurito, María Dana y Josefina Pedraza

Aldana Laurito, María Dana y Josefina Pedraza

Cruz García González, Giselle Masoud y Loli García González

Cruz García González, Giselle Masoud y Loli García González

Jime Lopérgolo, Carmen Asenjo y Bárbara Ledroz

Jime Lopérgolo, Carmen Asenjo y Bárbara Ledroz

Hugo Acevedo, Agostina Miño

Hugo Acevedo, Agostina Miño

Lara Soledad y Florencia Barcelona

Lara Soledad y Florencia Barcelona

Joe Antonioni y Luli Fink

Joe Antonioni y Luli Fink

Magdalena Stein y Catalina Santa Cruz

Magdalena Stein y Catalina Santa Cruz

Camila Cortini y Soledad Caramuto

Camila Cortini y Soledad Caramuto

Victoria Rosi y Karen Zawadzki

Victoria Rosi y Karen Zawadzki

Victoria Galfione y Agustina Boetsch

Victoria Galfione y Agustina Boetsch

Jessica Krenz y Melisa Sciutto

Jessica Krenz y Melisa Sciutto

Paulina Etchegoyenberry y Giuliano de Luca

Paulina Etchegoyenberry y Giuliano de Luca

Sofia Campos y Valentina Imbrianti

Sofia Campos y Valentina Imbrianti

Flakota Victoria Fernández Romina Aguirre Reya

Flakota Victoria Fernández Romina Aguirre Reya

Franco Sozzani, Juana Aguado, Priscila Denisse, Bárbara Sánchez Ariadna Adorni

Franco Sozzani, Juana Aguado, Priscila Denisse, Bárbara Sánchez Ariadna Adorni

Angela Playa, Lorena y Silvia Farina

Angela Playa, Lorena y Silvia Farina

Marlene Senger y Lola Neirinho

Marlene Senger y Lola Neirinho

Marcos Alvarez y Milagros Britos

Marcos Alvarez y Milagros Britos

Giuli Paciullo y Flakota

Giuli Paciullo y Flakota

Noelia Vega, Angela Yucovsky y Micaela Bersani

Noelia Vega, Angela Yucovsky y Micaela Bersani

José Tieri, Julieta Isla, Marco Bocchi y Aysel Rahimli

José Tieri, Julieta Isla, Marco Bocchi y Aysel Rahimli

