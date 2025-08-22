Chapa Club: la pista +24 de Complejo Forest donde manda el cachengue 22 de agosto 2025 · 10:35hs

Si tenías ganas de un boliche para mayores de 24 donde el perreo se mezcla con clásicos que te sabés de memoria, Chapa Club es tu mejor opción. Ubicado en la planta alta de Complejo Forest (Brown 3198), este spot trae la fórmula que nunca falla: cachengue del bueno —reggaetón, cumbia, pop, hits 2000s— y una barra lista para brindar por cada temazo.

Chapa Club apunta a un público que ya vivió mil madrugadas y quiere repetir, pero mejor: sonido potente, clima relajado y un staff que entiende que la fiesta está en la música y la gente.

El plan es claro: arrancar con tragos en la barra, subir el volumen entre amigos y volver a cantar esos estribillos que no se te van de la cabeza. Chapa Club es el lugar donde el “temazo tras temazo” no es promesa: pasa.

MATTI SUAREZ CESI G LOLA L angi L