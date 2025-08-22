Das Leben celebra su 4º aniversario con el DJ internacional Tommy Phillips

Luego del rotundo sold out la semana pasada con Eze Ramirez, el próximo sábado 23 de agosto, Rosario volverá a vibrar al ritmo del house con una noche especial: el club underground Das Leben festeja su 4º aniversario y lo hará con un invitado de lujo, el reconocido DJ britanico Tommy Phillips que llega luego de su gira por los mejores clubes de Ibiza.

El evento tendrá lugar desde las 23:30 horas en el under de Complejo Forest (Brown 3198), un espacio que ya se consolidó como uno de los templos de la cultura underground en la ciudad.

Durante estos cuatro años, Das Leben se ganó un respetado lugar en la noche rosarina gracias a su propuesta distinta: un club donde la música es la verdadera protagonista, con un público fiel que busca experiencias auténticas, lejos de los formatos convencionales.

La visita de Tommy Phillips marca un nuevo hito en la historia del club. Con una carrera que lo llevó a presentarse en escenarios de Europa y América, su estilo caracterizado por mezclas cargadas de energía y muchas vocales promete una noche que será a puro baile.

El 4º aniversario de Das Leben no será solo una fiesta, sino también una celebración de la comunidad que se formó alrededor del club: DJs, artistas y público que comparten la misma pasión por la música electrónica en su estado más puro.

Las entradas ya están a la venta en Passline.com, con capacidad limitada.

Tickets a la venta en https://www.passline.com

+ INFO en instagram https://www.instagram.com/dasleben.arg/

