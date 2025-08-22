BROWS&CO, nuevo centro de estética

La esteticista Silvina Caré y la abogada Lara Levisman inauguraron su nuevo espacio: Brows&Co, una propuesta moderna que combina confort y profesionalismo. El local, diseñado para el relax y el disfrute, ofrece ambientes amplios y cómodos. Con una visión innovadora, busca realzar la belleza natural a través de una amplia gama de servicios estéticos, brindando a cada cliente una experiencia única de bienestar. Brows&CO te espera en calle Montevideo 1690 de la ciudad.