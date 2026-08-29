Mirta de Fussi acompañó la presentación de Carlos Bermejo en The Club

Se realizó un nuevo encuentro
Se realizó un nuevo encuentro
de las habituales tertulias en The
Club, que contó con el periodista
Carlos Bermejo como disertante. La convocatoria reunió a un buen número de participantes, quienes disfrutaron de una amena y enriquecedora exposición. En esta oportunidad, Bermejo desarrolló el tema “Historias del espectáculo”, recorriendo distintos momentos, anécdotas y protagonistas que conoció en su extensa trayectoria nculada al mundo del espectáculo local, regional e internacional. A lo largo de su presentación, el creador de los premios “Magazine” evocó experiencias personales y profesionales, aportando detallesy recuerdos de distintas épocas que despertaron especial interés entre los presentes. Mirta de Fussi, junto a los demás asistentes, siguió atentamente la disertación en una velada que volvió a constituirse en un espacio para el encuentro, la conversación y el intercambio de experiencias.
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