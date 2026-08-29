Mirta de Fussi acompañó la presentación de Carlos Bermejo en The Club

Carlos Bermejo como disertante. La convocatoria reunió a un buen número de participantes, quienes disfrutaron de una amena y enriquecedora exposición. En esta oportunidad, Bermejo desarrolló el tema “Historias del espectáculo”, recorriendo distintos momentos, anécdotas y protagonistas que conoció en su extensa trayectoria nculada al mundo del espectáculo local, regional e internacional. A lo largo de su presentación, el creador de los premios “Magazine” evocó experiencias personales y profesionales, aportando detallesy recuerdos de distintas épocas que despertaron especial interés entre los presentes. Mirta de Fussi, junto a los demás asistentes, siguió atentamente la disertación en una velada que volvió a constituirse en un espacio para el encuentro, la conversación y el intercambio de experiencias.