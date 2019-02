Goleador y militante

Antes de desembarcar en Colón, el "Pulga" Rodríguez se afilió al peronismo de Tucumán. Lo hizo en un acto público; poco después, ya en Santa Fe, grabó un video para saludar por su cumpleaños al gobernador Juan Manzur, quien tiene una áspera interna con su antecesor en el cargo José Alperovich. Lo cierto es que la decisión del jugador no fue meramente protocolar y parece que está dispuesto a jugar en la cancha de la política. Por lo pronto, el sábado se anuncia su presencia en su pueblo natal, Simoca, en un acto justicialista en el que también se espera que concurra Manzur. Es real que el goleador no pasa mucho tiempo sin volver a su pueblo, pero ahora su presencia tiene otras connotaciones y con la campaña a pleno. "Pulga" Rodríguez es ídolo absoluto de Atlético Tucumán y, por lo visto, los dirigentes de su provincia no quieren privarse de aparecer junto a él en las fotos. Colón juega mañana y el acto del PJ está previsto para el sábado al mediodía; son muchas horas de viaje y no hay vuelos directos entre Santa Fe y Tucumán. ¿Jugará también para el PJ santafesino?

Un traspié que hizo ruido interno

El oficialismo acusó el impacto que le propinó la oposición en Diputados al rechazar por mayoría el DNU del presidente Macri sobre la extinción de dominio de los bienes provenientes del narcotráfico. Varios legisladores de Cambiemos se quejaron de la "orfandad" en la que tuvieron que salir a defender los decretos. Mientras la oposición llegó a un acuerdo político para votar unida el rechazo, el oficialismo careció de sus principales espadas para manejar las negociaciones. Las quejas, amargas, apuntan a la ausencia de Emilio Monzó, que participa de la gira presidencial; y a la virtual prescindencia de Federico Pinedo y del ministro Frigerio, otros de los peso pesado con juego propio en el Congreso. Así las cosas, se excusan, el traspié legislativo era más que previsible. De todas maneras confían en que cuando los DNU se debatan en el recinto las cosas cambien y no los dejen solos.

Mal momento para un periodista

El periodista Diego Brancatelli la pasó mal en un shopping porteño, donde fue víctima de un escrache. Todo comenzó cuando el ex candidato kirchnerista se acercó para solidarizarse con un grupo de empleados del centro comercial que pedían el cese de los despidos. Brancatelli difundió un video donde se ve a un hombre que lo insulta: "Vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda, váyanse a comprar a la villa vagos de mierda, chorros", le gritó enardecido.