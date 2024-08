En el duelo de más exigencia, el Gallego podría utilizar la defensa titular de Newell's

Newell’s transita las horas hasta el trascendental duelo del miércoles ante Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina en estado de máxima tensión. Sabe que se trata de un choque descarnadamente decisivo y que el ciclo que comanda Sebastián Méndez no tendrá mañana si no obtiene el pase a los cuartos de final de esa competencia. Para esta ocasión, de carácter determinante, que no tendrá cotejo de vuelta ni ningún tipo de revancha, el entrenador podrá disponer en San Nicolás de la defensa titular, si es que así lo dispone.