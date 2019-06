El cuerpo desmembrado de una mujer fue hallado la madrugada del domingo por pescadores en el río Paraná cerca de Romang, en el norte santafesino, a 265 kilómetros de la capital provincial.

El cadáver, al que le faltaban las piernas y un brazo, fue trasladado a la morgue judicial de Reconquista para la realización de la autopsia. Ante la ausencia de denuncias de paradero en las cercanías, los forenses comenzaban anoche la comparación con las huellas dactilares de una chica de 21 años desaparecida la semana pasada en la ciudad de Resistencia, Chaco, un caso por el que su novio estuvo dos días detenido bajo sospecha.

El hallazgo se produjo el domingo alrededor de las 2 de la madrugada en el paraje conocido como Pájaro Blanco; un sitio con bajada para lanchas ubicado a mitad de camino entre Romang y Alejandra, dos localidades del departamento San Javier situadas a 40 kilómetros de distancia entre sí.

Los pescadores se internaron entre los brazos del río y cerca de cuarenta minutos más tarde llegaron a la margen del Paraná, donde encontraron flotando el cuerpo de una mujer al que le faltaban un brazo y las piernas. El cadáver fue atado a un palo en un sector de escasa profundidad y la mañana siguiente fue derivado a la sede judicial de Reconquista.

Según indicaron fuentes judiciales a este diario, los forenses estimaron que llevaba entre cinco y seis días en el agua. Ese es el tiempo que tarda un cuerpo en flotar antes de volver a sumergirse.

El cadáver conservaba una mano con un anillo y las uñas pintadas. Tenía un corte neto a la altura de la cadera. Ayer a la tarde comenzó a realizarse la autopsia a fin de identificar sus huellas dactilares, precisar la causa de la muerte y definir si las mutilaciones se produjeron en vida o post mortem.

Los forenses no descartaban que el cuerpo haya entrado en contacto con barcazas que circulan por el Paraná y que podrían haber segmentado la parte inferior.

Desaparecida

El caso fue asignado al fiscal de Reconquista Leandro Mai, quien no detectó denuncias de paradero recientes en la zona. Por lo tanto comenzó a investigar si podría tratarse de Lorena Noemí Romero, una joven de 21 años desaparecida días atrás en la capital chaqueña. Según la denuncia que presentó su madre, Gladys González, la joven fue vista por última vez el lunes de la semana pasada cuando salió de su casa de Villa El Dorado.

Ante la posibilidad de que la joven hubiera sido arrojada al río y el cuerpo se trasladara aguas abajo con la crecida de los últimos días, los investigadores se contactaron con el fiscal chaqueño Héctor Valdivia, quien envió copias de las huellas dactilares de Lorena para realizar un cotejo.

Así, si bien en un momento se informó que la familia de la chica viajaría a Reconquista para realizar un reconocimiento, ayer se definió que el traslado no sería necesario porque del cuerpo pudieron obtenerse las huellas dactilares.

lorena.jpg

Coincidencias

Según los pesquisas, existirían algunos rasgos coincidentes ya que días antes de su desaparición Lorena se había pintado las uñas de un color similar al del cuerpo a identificar. En caso de tratarse de la joven chaqueña, la investigación sería remitida a esa jurisdicción.

Por orden del fiscal Valdivia se realizaron allanamientos y rastrillajes en el Gran Resistencia que resultaron negativos. Los perros entrenados que buscaron a la joven marcaron un recorrido desde la calle Roque Sáenz Peña hasta Fortín Rivadavia y de allí a calle San Lorenzo. En ese lugar perdieron el rastro.

"Los perros llegaron a ese lugar en donde el novio de mi hija se juntaba con sus amigos. Yo sé que mi hija fue a buscarlo y a partir de allí no volvió más. Lo único que quiero es que aparezca", había dicho la madre de Lorena. El martes pasado el novio de la joven, Ezequiel Ramos, quedó detenido bajo sospecha, pero a los dos días fue liberado.

"De la única persona que sospechamos es de él. No hay otra. Mi sobrina no se manejaba si no era con él. Aparentemente estaba todo bien pero él le pegó tres veces y su madre había hecho la denuncia. Ese día él estaba con los amigos borracho", expresó una tía de la chica.