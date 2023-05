Zelenski se reunió con el Papa: "No puede haber igualdad entre la víctima y el agresor", le dijo en referencia a Rusia

En una Roma blindada, con más de mil policías dedicados para cubrir su seguridad, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski fue recibido por las más altas autoridades de Italia y por el Papa Francisco . Una visita de gran valor político, porque el gobierno de Giorgia Meloni se situó entre los países con un apoyo decidido a Kiev, pese a la postura filorrusa de muchos de sus socios (Silvio Berlusconi y Liga Norte). Pero el punto culminante fue el encuentro de Zelenski con el Papa Francisco. “Pedí que se condenen los crímenes de Rusia, porque no puede haber igualdad entre la víctima y el agresor”, subrayó el visitante. Francisco es criticado por su ambigua posición ante la agresión rusa a Ucrania.

“Apostamos por la victoria de Ucrania. Italia seguirá ofreciendo el apoyo necesario, incluido el militar, para que se pueda alcanzar una paz justa, que no puede llegar con una posición de rendición al invasor” dijo Meloni en rueda de prensa conjunta con Zelenski. Previamente, mantuvieron una reunión privada en la sede el Ejecutivo, en inglés, seguida de un almuerzo de trabajo con las delegaciones de ambos países.

Zelenski dejó para el final el encuentro con el Papa, cuando ya había recibido las garantías de apoyo armamentístico que impulsaron su visita a Roma. Luciendo su atuendo militar, que usa desde los primeros ataques rusos, saludó al Pontífice con la mano en el corazón al bajarse del auto blindado que lo llevó al Vaticano. “Es un gran honor”, le dijo. El cara a cara privado duró 40 minutos en los que “Francisco intentó por todos los medios poner encima de la mesa la posibilidad de un alto el fuego”, según medios locales. Pero los antecedentes de Francisco pesan: durante largos meses no se pronunció contra la agresión de Rusia y cuando habló del tema buscó un imposible punto medio, salomónico. Algo que le costó muchas críticas en Europa y también en Argentina. Y por cierto en Ucrania. Zelenski defendió su plan de paz de diez puntos, que incluye que Rusia abandone todo el territorio ucraniano, como la única salida posible a la guerra. “Pedí que se condenen los crímenes de Rusia, porque no puede haber igualdad entre la víctima y el agresor”, resumió a posteriori el mandatario ucraniano. “Me reuní con el Papa Francisco. Estoy agradecido por su atención personal a la tragedia de millones de ucranianos. Hablé de las decenas de miles de niños ucranianos deportados” por Rusia. Y agregó: “Debemos hacer todo lo posible para devolverlos a casa. Además, pedí que se condenen los crímenes de Rusia en Ucrania, porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor. También hablé de nuestra fórmula de la paz como el único algoritmo efectivo para lograr una paz justa. Propuse unirme a su implementación”.

El Vaticano, por su parte, se limitó a repetir fórmulas de compromiso en el comunicado de prensa sobre la reunión. El Papa Francisco y Zelenski “se refirieron a la situación humanitaria y política en Ucrania provocada por la guerra en curso”, informó el portavoz vaticano Matteo Bruni. En la audiencia, “el Papa ha asegurado su oración constante, testimoniada por sus numerosos llamamientos públicos y su continua invocación al Señor por la paz, desde febrero del año pasado”.