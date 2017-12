Un fallido atentado terrorista trajo el miedo de vuelta a Nueva York

Un inmigrante de Bangladesh inspirado por el Estado Islámico detonó en el subte de Nueva York una bomba casera que llevaba adosada al cuerpo. El artefacto casero no estalló por completo y sólo hirió al terrorista y a tres personas más. Se trató en suma, de un "intento de atentado terrorista", explicaron las autoridades. Sin embargo, volvió a aterrorizar a Nueva York, que recordó de inmediato el mucho más grave atentado del 31 de octubre pasado, cuando un uzbeko atropelló y mató a ocho personas, entre ellas, cinco rosarinos. El crimen, que conmocionó a Rosario fue obra del fanático islamista Sayfullo Habibullaevic Saipov. El presidente Donald Trump aprovechó ambos ataques para reiterar que es necesario restringir la inmigración.

El autor del ataque es un inmigrante de Bangladesh llamado Akayed Ullah, de 27 años, que vivía en Brooklyn en una tranquila calle de casas con frente de ladrillo y jardines. Trabajó tres años como taxista, como hacen tantos inmigrantes. Llegó al país en 2010 con una visa que el Estado otorga a familiares de ciudadanos estadounidenses. Fue detenido inmeditamente después de la explosión, herido de consideración. Se causó a sí mismo quemaduras. Al parecer quiso inmolarse y matar un gran número de personas, porque se hizo estallar en un túnel de conexión del subte en un punto muy turístico de Manhattan.

Una vez que una columna de humo blanco se disipó, las fuerzas de seguridad que llegaron primero a la escena encontraron al atacante tirado en un pasillo, en posición fetal, herido en el abdomen y en las manos en el paso que conecta el subte con la principal estación de colectivos de la ciudad, según una foto que publicó el diario local The New York Post. La explosión asustó más de lo que realmente lastimó a los pasajeros que hacían la conexión en plena hora pico de la mañana. Los otros tres heridos fueron atendidos por dolores de cabeza y zumbidos en los oídos.

"Seamos claros: fue un intento de ataque terrorista. Gracias a Dios, el responsable no logró sus objetivos finales", sentenció el alcalde de Nueva York, el demócrata Bill De Blasio, en conferencia de prensa junto a otros funcionarios de la ciudad. "Nuestras fuerzas estuvieron allí rápidamente y las únicas lesiones que conocemos son menores", agregó.

De Blasio, un progresista en las antípodas de la política antiinmigración de Trump, señaló que "no se conocen incidentes o actividades adicionales. No hay ninguna otra amenaza en este momento en la ciudad de Nueva York".

No queda claro si Akayed Ullah quiso detonar la bomba o si lo hizo de manera prematura por error. Pero por el lugar donde se hizo estallar, parece que eligió el lugar y el momento. El joven bangladesí quería cometer un atentado y que la explosión sacudió el pasillo a las 7.20 de mañana (9.20 hora argentina), cuando cientos de personas caminaban apuradas por allí para llegar a sus trabajos en el corazón de Manhattan.

En conferencia de prensa, el jefe de la policía de Nueva York, James O'Neill, evitó hablar de las motivaciones detrás del ataque, pero fuentes de la Policía citadas por el diario The New York Times, cuyo edificio se encuentra a sólo metros de la estación de colectivos afectada, sostuvieron que el hombre actuó "inspirado" en la milicia islamista Estado Islámico (EI o Isis). Testigos citados por los medios indicaron que el sujeto lanzó consignas a favor del Isis. " l hizo una declaración, pero no vamos a decir aún qué dijo", afirmó O'Neill, que aclaró que la investigación estaba aún en fases muy preliminares.

Una vez que fue detenido, Ullah fue trasladado a un hospital y, según informaron medios locales, comenzó a ser interrogado de inmediato. La CNN informó que el bangladesí explicó que intentó atacar el corazón de Nueva York como represalia contra Israel. El gobernador Andrew Cuomo aseguró que el atacante aprendió en internet a hacer la bomba casera que luego hizo estallar.