Los expertos se preguntan si la nueva ola en China creará una variante peligrosa del virus

¿Podrá el aumento del Covid-19 en China causar el surgimiento de una variante del virus? Los científicos no están seguros, pero les preocupa la posibilidad, que por cierto no descartan. Sería similar a la variante Omicron que ya está circulando allí, o una combinación de tipos o algo totalmente distinto, aseveran en una nota de la agencia Associated Press.