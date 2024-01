La inteligencia artificial falsificó la voz de Biden en la primaria demócrata

Ocurrió en New Hampshire, donde se hacen primarias este martes. Pero el presidente no se presenta en este estado

El fiscal general John Formella dijo que el mensaje grabado, que fue enviado a varios votantes, parece ser un intento ilegal de interrumpir y suprimir la votación. Dijo que los votantes “deberían ignorar por completo el contenido de este mensaje”. Una grabación de la llamada revisada por The Associated Press genera una voz similar a la de Biden y emplea su frase de uso frecuente: “Qué montón de tonterías”. Luego le dice al oyente que “guarde su voto para las elecciones de noviembre”.

“Votar este martes sólo permite a los republicanos en su búsqueda de elegir nuevamente a Donald Trump”, dice la voz que imita a Biden. “Su voto marca la diferencia en noviembre, no este martes”. No es cierto que votar en las primarias de hoy impida a los votantes emitir su voto en las elecciones generales de noviembre. Biden no está haciendo campaña en New Hampshire y su nombre no aparecerá en la boleta primaria de este martes, después de que elevó a Carolina del Sur a la posición de liderazgo para las primarias demócratas. Pero sus seguidores están llevando a cabo una campaña por escrito para él en New Hampshire.