En breves declaraciones a la prensa, el líder norteamericano se mostró "apenado" e "indignado" por la destrucción del hospital en Gaza, de la que Israel culpó a la Yihad Islámica. "Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no ustedes", dijo Biden, y añadió que "hay mucha gente por ahí que no está segura" de lo que ocurrió.