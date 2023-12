Fallido referendo del chavismo para reclamar un territorio de Guyana

El gobierno de Nicolás Maduro reivindica la soberanía de Venezuela sobre este territorio, que representa un 75% de la superficie de Guyana. Allí y en el mar vecino los guyaneses descubrieron una enorme cantidad de petróleo, lo que ha permitido al pequeño país subir su ingreso per cápita de manera astronómica, mientras la vecina Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del planeta, miraba impotente con una caída constante de la producción del hidrocarburo. La idea súbita de recurrir a la bandera nacionalista del Esequibo parece una maniobra del chavismo para sobrevivir, cuando su impopularidad escala a niveles sin precedentes por la crisis económica y social que sufre el país.

Para los dirigentes opositores, el referendo fue un fracaso demostrativo de la nula popularidad del régimen para atraer el interés del pueblo venezolano. En una reciente elección primaria opositora, la dirigente María Corina Machado arrasó en las urnas. Se cree que no tendría ningún problema en derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, pero el régimen se anticipó a ese peligro y anuló los derechos políticos de Machado. Sin embargo, tanto la presión internacional como el disconformismo de los venezolanos podrían obligar a cambiar esa decisión. La bajísima participación de ayer es un claro indicio del desapego que sufre el régimen.,

Walter Márquez, historiador y cinco veces diputado en la Asamblea Nacional, señalaba en X, ex Twitter: “Referéndum consultivo 3D fue total fracaso como comprobamos en recorrido por varios centros de votación en San Cristóbal, donde solamente estaban la FANB (fuerzas armadas), el CNE (organismo electoral) y en algunas mesas habían escasos electores ¡Los venezolanos esperamos la verdad y defensa real del Esequibo!”. El periodista Edward Rodríguez a su vez subía fotos de mesas de votación desiertas y afirmaba: “ante un plebiscito visible de ausencia en los centros electorales, no solo extienden por dos horas más el proceso sino que ordenan buscar a la gente en sus casas. Lo que les falta es llevar la ’maquinita’ (de votación electrónica) casa a casa pero ya no tienen para eso”. Se refería entre otros al dirigente chavista Jorge Arreaza, quien tuiteó: “Vayamos casa por casa en toda la comunidad. Garanticemos que todas las venezolanas expresen su amor por Venezuela con su voto. Nuestra Guayana Esequiba es territorio venezolano”. La expresión “Guayana Esequiba” es la usada por la propaganda chavista para el territorio del Esequibo reclamado.

“Hoy el referéndum no fue por el Esequibo sino contra Maduro. Hoy Miraflores (el palacio presidencial) enciende las alarmas pues no van llegar a movilizar ni el 15 % de aceptación que dicen tener. Lo que diga el CNE será una mentira con la que no podrán tapar la verdad de la calle”, comentó más temprano Edward Rodríguez. El CNE es el organismo de supervisión electoral del gobierno. Carece de toda credibilidad entre la población y en el exterior.

En Guyana, el presidente Irfaan Ali aseguró:“Quiero asegurar a los guyaneses que no hay nada que temer en las próximas horas, días, meses”, dijo desde el Esequibo. “Nuestra vigilancia será máxima, pero estamos trabajando sin descanso para garantizar que nuestras fronteras permanezcan intactas y que la población y nuestro país sigan estando seguros”. Miles de guyaneses formaron cadenas humanas para mostrar su apego al Esequibo, y Ali participó en una de estas manifestaciones. Muchos vestían camisetas con frases como “El Esequibo pertenece a Guyana” y agitaban banderas del país.