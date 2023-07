España: Sánchez y Feijóo apuestan a sumar socios para formar nuevo gobierno

España vivió un lunes de resaca electoral y sobre todo de dudas y explicaciones al público de lo que había ocurrido en las urnas. Los títulos de los principales diarios indicaban una situación que evoca los años del “bloqueo” que padeció España hasta 2019, cuando se iba de elección en elección sin que ninguna formación lograra una mayoría sólida. En las elecciones generales del domingo ganó el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, pero por poco, y su socio de ultraderecha Vox sufrió una fuerte caída de votos que prácticamente deja a ambos partidos fuera de carrera para formar nuevo Ejecutivo. Pedro Sánchez, el caudillo del socialismo “salvó la ropa” con un segundo puesto mucho mejor de lo esperado, y ahora espera negociar un nuevo gobierno con la izquierda radical vasca y catalana. Pero no le será nada fácil. Es esto o ir de nuevo a elecciones anticipadas antes de fines de año , según señalan todos los analistas.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez salió segundo en las elecciones detrás del PP, pero quedó más cerca de retener el poder entablando alianzas con otras fuerzas que le permitan llegar a la mayoría en el Congreso, que se renovó en los comicios y que ahora deberá designar a un nuevo presidente de gobierno. La victoria relativa del PSOE de Sánchez consistió en retener su electorado (sumó dos diputados) y en el buen desempeño de su socio de coalición, Sumar. Sánchez, que descartó desde la noche del domingo que se deba ir a elecciones anticipadas, se aboca a negociar con los radicales de Bildu (ex brazo político de ETA) y dos pequeños partidos catalanes, el tradicional Esquerra Republicana (ERC) y Junts, liderada por el ex presidente catalán y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. Feijóo lo dijo con despecho: Sánchez, para formar nuevo gobierno deberá aliarse con los herederos de ETA y un prófugo de la Justicia. Puigdemont impulsó un referendo de independencia en Cataluña que era claramente ilegal en octubre de 2017. Desde entonces está prófugo por delito de “sedición”. Aunque esta figura fue eliminada del Código Penal por iniciativa de Sánchez a pedido de ERC. Sin embargo, se mantienen otros cargos contra Puigdemont y este sigue prófugo. Ayer los fiscales españoles renovaron un pedido de nuevas órdenes de captura contra el líder catalán. Junts, por su lado, planteó oficialmente a Sánchez que un apoyo parlamentario a su futuro Ejecutivo implica conceder la “autodeterminación y amnistía”, a Cataluña y a todos los procesados y detenidos por el proceso de 2017. Así que si finalmente hay un nuevo Ejecutivo de Sánchez será haciendo concesiones importantes, tanto a los separatistas catalanes como a los ex etarras vascos. Un trago difícil de pasar para el PSOE y para muchos votantes independientes.