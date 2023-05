El Papa anunció que se lleva adelante una misión de paz para Ucrania

El Papa también aseguró que la Santa Sede responderá a la petición de ayuda de Ucrania para devolver a los niños deportados a Rusia. "Creo que sí", respondió, "porque la Santa Sede ha actuado como intermediaria en algunas situaciones de intercambio de prisioneros, y a través de la Embajada salió bien, creo que ésta también puede salir bien". "Es importante -dijo- que la Santa Sede esté dispuesta a hacerlo porque es justo, es una cosa justa y hay que ayudar, para que esto no sea un casus belli, sino un caso humano. Es un problema de humanidad, antes que un problema de un botín de guerra o de un traslado de guerra. Todos los gestos humanos ayudan, pero los gestos de crueldad no ayudan. Debemos hacer todo lo humanamente posible".

El Pontífice también habló de la necesidad de que la UE se haga cargo del problema de los inmigrantes. "La inmigración es un problema que Europa debe tomar en sus manos. Hay cinco países que son los que más sufren: Chipre, Grecia, Malta, Italia y España son los países mediterráneos donde desembarcan los emigrantes. Si Europa no se hace cargo de esta situación, el problema será sólo de estos países. Europa debe hacer sentir que también en esto está la Unión Europea".

Sobre su salud

Por último, sobre su reciente hospitalización: "Lo que tuve fue un fuerte malestar al final de la audiencia del miércoles, no tenía ganas de comer, me tumbé un poco, no perdí el conocimiento, pero sí había una fiebre muy alta y a las tres de la tarde el médico me llevó inmediatamente al hospital". "Tuve una fuerte neumonía aguda -explicó- en la parte inferior del pulmón, gracias a Dios se lo puedo decir, hasta tal punto que el organismo, el cuerpo, respondió bien. Gracias a Dios. Esto es lo que he tenido".

Sobre su próximo viaje a Lisboa, Francisco dijo que "el día antes de la partida hablé con monseñor Amerigo que vino a ver cómo son las cosas allí, iré, iré. Espero hacerlo, ya ves que no es lo mismo que hace dos años, de momento el viaje no está cancelado. Luego está el viaje a Marsella, luego está el viaje a Mongolia, luego está el último no me acuerdo dónde... todavía el programa me hace moverme". Y sobre la posibilidad de invitar a jóvenes rusos y ucranianos a Lisboa, "Amerigo tiene algo en mente, está preparando algo, me lo ha dicho. Lo está preparando bien".