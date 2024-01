El máximo tribunal de la ONU ordena a Israel evitar el genocidio en Gaza

Instó a evitar la muerte y destrucción en territorios palestinos. Pero no le ordenó a Jerusalén poner fin a la ofensiva militar. La asusación fue presentado por Sudáfrica.

El máximo tribunal de las Naciones Unidas ordenó este viernes a Israel que haga todo lo posible para evitar la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio en Gaza, pero no llegó a ordenar a Jerusalén que pusiera fin a la ofensiva militar que ha arrasado el enclave palestino.

El fallo representó una abrumadora reprimenda a la conducta de Israel en tiempos de guerra y se sumó a la creciente presión internacional para detener la ofensiva de casi cuatro meses, que causó la muerte de más de 26 mil palestinos. También, expulsando a casi el 85 por ciento de sus 2,3 millones de habitantes de sus hogares.

Además, permitiendo que las acusaciones continúen perjudicando al gobierno de Israel, que fue fundado como un Estado judío, después de la masacre nazi donde 6 millones de personas fueron asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que el hecho de que el tribunal estuviera dispuesto a discutir los cargos de genocidio era una “señal de vergüenza que no se borrará durante generaciones”. También prometió seguir adelante con la guerra. El poder del fallo se vio magnificado ya que se produjo en vísperas del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

>>Leer más: Cientos de mujeres salen a las calles de Israel exigir la liberación de los rehenes

"Quienes realmente necesitan ser juzgados son aquellos que asesinaron y secuestraron a niños, mujeres y ancianos", dijo el ex ministro de Defensa israelí Benny Gantz, refiriéndose a los militantes de Hamas que irrumpieron en las comunidades israelíes el 7 de octubre en el ataque que desató la guerra. El asalto mató a unas 1200 personas y provocó el secuestro de otras 250. El tribunal también pidió a Hamás que libere a los rehenes que aún están en cautiverio.

Haim Abraham, profesor de derecho en el University College de Londres, señaló que la decisión judicial indicaba “que, a primera vista, existe el riesgo de que Israel haya llevado a cabo un genocidio”.

Muchas de las medidas fueron aprobadas por una abrumadora mayoría de los jueces. De las seis órdenes, un juez israelí votó a favor de dos: una orden de ayuda humanitaria y otra para la prevención de discursos incendiarios.

El juez israelí Aharon Barak dijo que votó a favor de esas órdenes con la esperanza de que "ayudarían a disminuir las tensiones y desalentar la retórica dañina" y al mismo tiempo aliviarían las "consecuencias del conflicto armado para los más vulnerables".

Estas medidas provisionales dictadas por el tribunal mundial son jurídicamente vinculantes, pero no está claro si Israel las cumplirá.

"Continuaremos haciendo lo que sea necesario para defender nuestro país y defender a nuestro pueblo", dijo Netanyahu. "Como todo país, Israel tiene el derecho básico a defenderse".

El tribunal dictaminó que Israel debe hacer todo lo posible para impedir el genocidio, incluso abstenerse de matar palestinos o causarles daño. También dictaminó que Israel necesita urgentemente hacer llegar ayuda básica a la población de Gaza y que el país debe prevenir y castigar cualquier incitación al genocidio, entre otras medidas.

El tribunal ordenó a Israel que presente un informe sobre las medidas adoptadas en el plazo de un mes.

“Ese es un momento en el que el tribunal podría regresar y decir: 'No ha cumplido las órdenes'. No has cumplido. Ahora descubrimos que están cometiendo genocidio y deben cesar el fuego'”, dijo Mary Ellen O'Connell, profesora de derecho y estudios internacionales de paz en el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame.

palestinos.webp

La decisión de este viernes fue un fallo provisional. Podrían pasar años hasta que el tribunal considere todos los aspectos de las acusaciones de genocidio de Sudáfrica.

El Ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, acogió con satisfacción la decisión de la ONU y dijo que los jueces “fallaron a favor de la humanidad y el derecho internacional”. El gobierno sudafricano dijo que el fallo había determinado que “las acciones de Israel en Gaza son plausiblemente genocidas”.

"No hay ninguna base creíble para que Israel siga afirmando que sus acciones militares cumplen plenamente con el derecho internacional, incluida la Convención sobre Genocidio, teniendo en cuenta el fallo de la Corte", dijo el gobierno en un comunicado.

Israel a menudo boicotea los tribunales internacionales y las investigaciones de la ONU, diciendo que son injustas y parciales. Pero esta vez, tomó la medida de enviar un equipo legal de alto nivel, una señal de la seriedad con la que se toma el caso.

El Ministerio de Salud, en el territorio controlado por Hamás no diferencia entre combatientes y civiles en su cifra de muertos, pero la agencia ha dicho que alrededor de dos tercios de los muertos han sido mujeres y niños. El ejército israelí afirma que al menos 9 mil de los más de 26 mil muertos eran militantes de Hamas.

Los funcionarios de la ONU han expresado temores de que aún más personas puedan morir a causa de enfermedades y desnutrición, y que al menos una cuarta parte de la población de Gaza se enfrente a la hambruna. A su vez, Estados Unidos ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse, pero también ha hablado de la necesidad de que el país proteja a los civiles y permita la entrada de más ayuda.

El fallo del viernes puede haber sembrado más división que reconciliación, pero Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch, dijo que al menos una cosa estaba clara. La decisión “avisa a Israel y a sus aliados de que se necesitan medidas inmediatas para evitar el genocidio y nuevas atrocidades contra los palestinos en Gaza”, dijo Jarrah.