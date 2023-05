El gobernador de Florida le declara la "guerra" a la empresa Disney

U n organismo de Florida que supervisa el distrito fiscal especial del que goza la empresa Disney decidió demandar judicialmente a la compañía. Antes el gigante del entretenimiento presentó su propia demanda contra el organismo. Este fue nombrado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. El trasfondo es la "guerra cultural" en curso en EEUU. DeSantis, un conservador y casi seguro precandidato a presidente, legisló contra la enseñanza de la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas de Florida. Esta visión conservadora choca con línea editorial de Disney, que luego de un largo silencio la enfrentó públicamente. Entonces DeSantis retiró el régimen de privilegio fiscal del que gozaba Disney en Florida desde 1967. Este no solo se refiere al régimen impositivo, sino que le da a la empresa poderes estatales de gestión del territorio.

"Desde que Disney nos demandó, no tenemos otra opción que responder", dijo Martín García, presidente de la junta de supervisores del Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central. "Sí, buscaremos justicia en nuestro propio patio trasero", agregó.

El duelo de demandas se produce después de 14 meses de escalada de tensiones entre el gobernador de Florida y Disney p or una ley que restringe la enseñanza de la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas de Florida. La lucha se ha intensificado en los últimos meses después de que el mandatario republicano tomó el control del "distrito fiscal especial" que favorece a Disney con generosas desgravaciones y con el control territorial al mismo nivel que el Estado, e instalara una junta para supervisar las vastas posesiones de Disney en los alrededores de Orlando . Antes de que la junta fuera seleccionada en febrero, Disney había llegado a acuerdos con la junta saliente que limitaban el poder de los designados por DeSantis.

El nuevo consejo votó la semana pasada a favor de anular esos acuerdos, lo que ha llevado a Disney a demandar a DeSantis y al nuevo consejo. En la demanda, Disney acusa a DeSantis de utilizar su poder político para castigar a la empresa por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

García dijo que el propósito de demandar a Disney es "mantener y hacer cumplir" el voto de la junta para anular los pactos de Disney con la junta anterior.

La demanda se presentará en un tribunal estatal de Florida Central, dijo García. Disney demandó a DeSantis y a la junta en el tribunal federal del Distrito Norte de Florida. El juez del caso, Mark Walker, es un designado del ex presidente Barack Obama, que ha fallado en contra del estado en varias de las prioridades de DeSantis. DeSantis acusó a Disney de buscar un juez que le fuera favorable.

Los privilegios retirados

El "distrito fiscal" se creó en 1967. Otorga a Disney el control de los terrenos en los que por entonces planeaba construir su imperio de parques temáticos, incluida la prestación de servicios como cloacas, bomberos y carreteras. La normativa le otorga a The Walt Disney Company el control gubernamental sobre la tierra. Durante las seis décadas siguientes, Disney convirtió los humedales de Florida Central en una de las atracciones más visitadas del mundo. Ese acuerdo especial fue protegido por los políticos estatales, ya que tanto Disney como Florida se benefician del auge del turismo. Pero según García, los tiempos han cambiado y Disney intenta impedir que el Estado ponga fin a ese acuerdo.

"En esencia, Disney está pidiendo a un tribunal federal que haga retroceder el tiempo hasta 1967, mientras que a esta junta se le encomienda, en cambio, la tarea legislativa de llevar el distrito al siglo XXI, con nuevas y mejores políticas y prácticas", dijo García.

image.png Protestas frente al Capitolio de Florida contra la ley que prohíbe la enseñanza de orientación sexual y diferencias de género en las escuelas primarias.

A principios de marzo de 2022, el Senado de Florida, controlado por el Partido Republicano, aprobó el proyecto de ley llamado "Derechos de los Padres en la Educación", conocido como "Don't Say Gay". Fueron 22 votos a favor y 17 en contra. Este proyecto prohíbe enseñar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas.

De acuerdo con la legislación, los distritos escolares "no pueden alentar la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de grado primario o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de estudiantes." Sin embargo, no está claro qué se consideraría apropiado para la "edad" o el "desarrollo".

Con este contexto, Disney, que en principio había guardado silencio sobre el controvertido proyecto, se pronunció y el presidente ejecutivo de la compañía, Bob Chapek, pidió disculpas no haberse pronunciado antes. Chapek dijo inicialmente que la compañía no condenaría públicamente la propuesta. Sin embargo, algunos de los empleados de la empresa organizaron breves huelgas de protesta.

Más adelante, en protesta por la aprobación de la ley Don't say gay, Chapek anunció que la compañía dejaría de hacer donaciones políticas en Florida después de décadas de contribuir generosamente, principalmente a los republicanos, incluido DeSantis.

DeSantis contraataca

Entonces, a mediados de abril, Ron DeSantis intensificó su disputa con Disney, desafiando a los legisladores a eliminar el estatus especial que le permite a Disney operar como un gobierno independiente en su parque temático en el área de Orlando.

DeSantis, un republicano y posible contendiente presidencial de 2024, promulgó el proyecto de ley en marzo a pesar de las objeciones de Disney, el empleador privado más grande de Florida. Después de la firma de DeSantis, Disney dijo en un comunicado que su "objetivo" era derogar la ley o verla derrotada en los tribunales.

El gobernador de Florida dijo que Disney "cruzó la línea" con esa declaración y sugirió a fines de marzo que se podrían levantar los "privilegios especiales" de la compañía.

El fin del estatus especial de Disney

Fuertemente impulsada por DeSantis, finalmente la legislatura de Florida aprobó una serie de proyectos que, entre otros, eliminan el estatus único que permite a Disney operar como un gobierno independiente en sus parques temáticos del área de Orlando.

La legislación aprobó la eliminación de Reedy Creek, como se le conoce al distrito de propósito especial creado por ley estatal en mayo de 1967. Este le otorga a The Walt Disney Company el control gubernamental sobre la tierra y alrededor de sus parques temáticos del centro de Florida. El distrito se encuentra al suroeste de Orlando.

Con el distrito de propósito especial, Disney asumió la responsabilidad de brindar servicios municipales como energía, agua, carreteras y protección contra incendios, pero también se liberó de lidiar con trámites burocráticos legales o pagar impuestos por servicios que benefician al público en general.