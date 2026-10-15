El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
15 de octubre 2026 · 13:33hs
El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, visitan Epic Partners en Nottingham, Inglaterra, el jueves 15 de octubre de 2026. (Joe Giddens/Pool Photo vía AP)

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, visitan Epic Partners en Nottingham, Inglaterra, el jueves 15 de octubre de 2026. (Joe Giddens/Pool Photo vía AP)

Un manifestante encapuchado daña la fachada de un banco durante enfrentamientos en Tirana, Albania, el jueves 15 de octubre de 2026, mientras estudiantes se unían a una manifestación antigubernamental. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Un manifestante encapuchado daña la fachada de un banco durante enfrentamientos en Tirana, Albania, el jueves 15 de octubre de 2026, mientras estudiantes se unían a una manifestación antigubernamental. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

La candidata republicana al Senado de los Estados Unidos, la representante Ashley Hinson, republicana por Iowa, llega a una reunión con sus simpatizantes el jueves 15 de octubre de 2026 en Ankeny, Iowa. (Foto AP/Charlie Neibergall)

La candidata republicana al Senado de los Estados Unidos, la representante Ashley Hinson, republicana por Iowa, llega a una reunión con sus simpatizantes el jueves 15 de octubre de 2026 en Ankeny, Iowa. (Foto AP/Charlie Neibergall)

Un joven manifestante lanza una botella de plástico hacia la policía antidisturbios durante enfrentamientos en Tirana, Albania, el jueves 15 de octubre de 2026, mientras estudiantes se unían a una manifestación antigubernamental. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Un joven manifestante lanza una botella de plástico hacia la policía antidisturbios durante enfrentamientos en Tirana, Albania, el jueves 15 de octubre de 2026, mientras estudiantes se unían a una manifestación antigubernamental. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Familiares y amigos asisten a las oraciones fúnebres de los niños que murieron al derrumbarse el techo de una escuela privada en Peshawar, Pakistán, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Maaz Awa)

Familiares y amigos asisten a las oraciones fúnebres de los niños que murieron al derrumbarse el techo de una escuela privada en Peshawar, Pakistán, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Maaz Awa)

La policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos contra los manifestantes durante enfrentamientos en Tirana, Albania, el jueves 15 de octubre de 2026, mientras estudiantes se unían a una manifestación antigubernamental. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

La policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos contra los manifestantes durante enfrentamientos en Tirana, Albania, el jueves 15 de octubre de 2026, mientras estudiantes se unían a una manifestación antigubernamental. (Foto AP/Hameraldi Agolli)

Una mujer contempla desde el balcon de su casa los vehículos volcados y escombros esparcidos tras las inundaciones causadas por fuertes lluvias, en Estambul, Turquía, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Emrah Gurel)

Una mujer contempla desde el balcon de su casa los vehículos volcados y escombros esparcidos tras las inundaciones causadas por fuertes lluvias, en Estambul, Turquía, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Emrah Gurel)

Vehículos yacen esparcidos tras las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en Estambul, Turquía, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Emrah Gurel)

Vehículos yacen esparcidos tras las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en Estambul, Turquía, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Emrah Gurel)

Personal de los servicios de emergencia trabaja en un neiboorhud residencial luego de un ataque aéreo ruso en Kiev, Ucrania, el jueves 15 de octubre de 2026. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP)

Personal de los servicios de emergencia trabaja en un neiboorhud residencial luego de un ataque aéreo ruso en Kiev, Ucrania, el jueves 15 de octubre de 2026. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP)

Vehículos yacen esparcidos tras las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en Estambul, Turquía, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Emrah Gurel)

Vehículos yacen esparcidos tras las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en Estambul, Turquía, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Emrah Gurel)

Manifestantes bloquean el tráfico durante una protesta propalestina en la que se exige un alto el fuego permanente en Gaza, cerca de la residencia del senador Chuck Schumer en el distrito de Brooklyn, Nueva York. (Foto AP/Andres Kudacki)

Manifestantes bloquean el tráfico durante una protesta propalestina en la que se exige un alto el fuego permanente en Gaza, cerca de la residencia del senador Chuck Schumer en el distrito de Brooklyn, Nueva York. (Foto AP/Andres Kudacki)

El comediante y actor Russell Brand llega al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, el jueves 15 de octubre de 2026; allí enfrenta cargos por violación y agresión sexual contra seis mujeres. (Jordan Pettitt/PA vía AP)

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