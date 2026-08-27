El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
27 de agosto 2026 · 13:49hs
Una mujer camina por una carretera mientras sale humo de un almacén destruido tras un ataque con drones rusos en las afueras de Kiev, Ucrania, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Una mujer camina por una carretera mientras sale humo de un almacén destruido tras un ataque con drones rusos en las afueras de Kiev, Ucrania, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Cuadrillas de obreros despejan escombros tras las inundaciones en el distrito Nuwakot de Nepal el 27 de agosto del 2026. (AP foto/Niranjan Shrestha)

Cuadrillas de obreros despejan escombros tras las inundaciones en el distrito Nuwakot de Nepal el 27 de agosto del 2026. (AP foto/Niranjan Shrestha)

Rinocerontes blancos del sur, incluyendo a la cría Mick, que pesa 382 kg, durante el pesaje anual en el zoológico ZSL Whipsnade en Bedfordshire, Inglaterra, el jueves 27 de agosto de 2026. (Joe Giddens/PA vía AP)

Rinocerontes blancos del sur, incluyendo a la cría Mick, que pesa 382 kg, durante el pesaje anual en el zoológico ZSL Whipsnade en Bedfordshire, Inglaterra, el jueves 27 de agosto de 2026. (Joe Giddens/PA vía AP)

Casas y vehículos yacen dañados tras inundaciones repentinas a lo largo del río Trishuli, el miércoles 26 de agosto de 2026, en el distrito de Nuwakot, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Casas y vehículos yacen dañados tras inundaciones repentinas a lo largo del río Trishuli, el miércoles 26 de agosto de 2026, en el distrito de Nuwakot, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Pasajeros se refugian en la estación de metro Palats Sportu durante una alerta de ataque aéreo en Kiev, Ucrania, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Pasajeros se refugian en la estación de metro Palats Sportu durante una alerta de ataque aéreo en Kiev, Ucrania, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Daños tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Daños tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Robot humanoide suspendido durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

Robot humanoide suspendido durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

Varias personas pescan en un muelle cerca del paseo marítimo de Mutrah en Mascate, Omán, 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri, archivo)

Varias personas pescan en un muelle cerca del paseo marítimo de Mutrah en Mascate, Omán, 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri, archivo)

Un bombero intenta extinguir un incendio en un almacén destruido tras los ataques de drones rusos en las afueras de Kiev, Ucrania, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Un bombero intenta extinguir un incendio en un almacén destruido tras los ataques de drones rusos en las afueras de Kiev, Ucrania, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Una vista de dron muestra las propiedades que cubren lodo en Trishuli. Fotografía: Navesh Chitrakar/Reuters

Una vista de dron muestra las propiedades que cubren lodo en Trishuli. Fotografía: Navesh Chitrakar/Reuters

Un helicóptero con personas rescatadas de una devastadora inundación repentina aterriza en el distrito de Nuwakot, Battar, Nepal. Fotografía: Arun Sankar/AFP/Getty Images

Un helicóptero con personas rescatadas de una devastadora inundación repentina aterriza en el distrito de Nuwakot, Battar, Nepal. Fotografía: Arun Sankar/AFP/Getty Images

Los conservacionistas comienzan los trabajos de restauración de la mezquita Abu Salim tras ser alcanzada por un ataque aéreo israelí, Deir el-Balah, Gaza. Fotografía: Eyad Baba/AFP/Getty Images

Los conservacionistas comienzan los trabajos de restauración de la mezquita Abu Salim tras ser alcanzada por un ataque aéreo israelí, Deir el-Balah, Gaza. Fotografía: Eyad Baba/AFP/Getty Images

Los participantes exhiben sus ovejas en la feria de la Sociedad Agrícola de Melplash, West Bay, Inglaterra. Fotografía: Finnbarr Webster/Getty Images

Los participantes exhiben sus ovejas en la feria de la Sociedad Agrícola de Melplash, West Bay, Inglaterra. Fotografía: Finnbarr Webster/Getty Images

Residentes cargan con sus pertenencias mientras se marchan a un lugar seguro luego de las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito nepalí de Nuwakot, el 27 de agosto de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Residentes cargan con sus pertenencias mientras se marchan a un lugar seguro luego de las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito nepalí de Nuwakot, el 27 de agosto de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

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