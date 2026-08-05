Migrantes que irrumpieron España desde Marruecos se reúnen en una playa del enclave español de Ceuta, el domingo 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere
Agentes de policía permanecen en el lugar de los hechos en Endell Street, en Covent Garden, tras el apuñalamiento de cuatro hombres en el centro de Londres, el miércoles 5 de agosto de 2026. Foto de PA. (James Manning/PA vía AP)
El equipo del Proyecto de Órgano John Cage de Halberstadt celebra y recibe aplausos tras un cambio de acorde en el órgano de la iglesia medieval de Burchardi en Halberstadt, Alemania, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)
Una persona duerme en el Malecón para escapar del calor de su casa durante un apagón en La Habana, Cuba, antes del amanecer, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)
Una voluntaria atiende a un perro rescatado de los recientes incendios forestales en un refugio temporal dentro de un estadio en Megara, Grecia, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Petros Giannakouris)
Un niño se baña en el Golfo de Finlandia en San Petersburgo, Rusia, el miércoles 5 de agosto de 2026, con el edificio de oficinas Lakhta Centre, sede del monopolio ruso del gas Gazprom, al fondo. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)
El presidente ruso Vladimir Putin, en el centro, conversa con Vladimir Tkachuk, al frente, director de Uraldronzavod, durante su visita al Centro de Tecnología Especial en San Petersburgo, Rusia. (Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP, Archivo)
Un manifestante con atuendo tradicional en una protesta contra la inmigración ilegal en Johannesburgo, Sudáfrica, el 30 de junio del 2026. (AP foto/Themba Hadebe)
El egipcio Mohamed Salah, luciendo la nueva camiseta del Trabzonspor, saluda a sus seguidores a su llegada al aeropuerto de Estambul, Turquía, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Samet Yalcin/DIA Photo vía AP)
Los bomberos apagaron un incendio después de que misiles rusos alcanzaran un almacén de alimentos cerca de Kiev, Ucrania, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Soldados participan en entrenamientos con mortero durante las maniobras anuales Han Kuang en Taipéi, Taiwán, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Chiang Ying-ying)
Un policía indio desvía el tráfico en un punto de control temporal antes de una protesta en Srinagar, Cachemira controlada por India, en el aniversario de la revocación del estatus especial de la región, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Mukhtar Khan)
El papa León XIV saluda a los fieles con motivo de la audiencia general semanal en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
Erez Gomel practica surf en el mar Mediterráneo, en la Reserva Marina y Natural de Gador, en Hadera, Israel, durante una ola de calor el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Ariel Schalit)
El equipo de España compite durante la final por equipos acrobáticos en el Campeonato Europeo de Deportes Acuáticos en Saint-Denis, cerca de París, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)