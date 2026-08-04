Flujo de lava saliendo del cráter del volcán Fuego, visto desde San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. (Foto AP/Moises Castillo)
Familiares, amigos y simpatizantes encienden velas en memoria de los escaladores que fallecieron el jueves en una avalancha en el Broad Peak de Pakistán, Katmandú, Nepal, martes 4 de agosto de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)
Flujos de lava y nubes de ceniza que salen del cráter del Volcán de Fuego, vistos desde San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)
Matt Damon posa con su esposa Luciana Barroso y sus hijas durante el evento de la alfombra roja de la película "La Odisea" en Seúl, Corea del Sur, el martes 4 de agosto de 2026. (Foto AP/Lee Jin-man)
Una pantalla que muestra las fotos del director Christopher Nolan, la productora Emma Thomas, Matt Damon y Charlize Theron, de izquierda a derecha, se exhibe durante el evento de la alfombra roja de la película "La Odisea" en Seúl, Corea del Sur, el martes 4 de agosto de 2026. (Foto AP/Lee Jin-man)
Charoula Spanou camina hacia los restos de su casa de vacaciones destruida por un incendio forestal en Porto Germeno, al noroeste de Atenas, Grecia, el martes 4 de agosto de 2026. (Foto AP/Petros Giannakouris)
Fieles chiítas se congregan entre los santuarios sagrados del Imam Abbas y el Imam Hussein durante el Arbaeen, que marca el final del período de luto de 40 días posterior a Ashura, en Karbala, Irak, el martes 4 de agosto de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)
Migrantes que cruzaron desde Marruecos a España hacen fila para recibir comida en una playa en el territorio español de Ceuta, el lunes 3 de agosto de 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)
Una hilera de chimeneas son las únicas estructuras que quedan en un barrio residencial tras un incendio forestal en el norte de Spokane, Washington, el lunes 3 de agosto de 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Un hombre disfrazado de Spider-Man y un músico callejero actúan en el centro de San Petersburgo, Rusia, el martes 4 de agosto de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)
Nadadores compiten durante la prueba de 10 km masculina en el Campeonato Europeo de Natación, en París, el martes 4 de agosto de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)
Un caballo de tiro ayuda a cosechar y voltear el heno en el prado de flores silvestres del King's College, Cambridge, Inglaterra. Fotografía: Joe Giddens/PA
Los Black Blues Brothers —cinco acróbatas kenianos que realizan acrobacias al ritmo del rock and roll— posan para una foto antes de su actuación en el Festival Fringe de Edimburgo, Escocia. Fotografía: Jeff J Mitchell/Getty Images
Personal de defensa civil extingue un incendio en un automóvil destruido por un ataque aéreo israelí, Ciudad de Gaza, Palestina. Fotografía: Mohammed Saber/EPA
El alemán Florian Wellbrock celebra su victoria en la final de los 10 km masculinos del Campeonato Europeo de Natación en París, el martes 4 de agosto de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)