El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
3 de agosto 2026 · 13:30hs
Fieles musulmanes chiítas extienden sus manos para tocar el santuario que rodea la tumba del Imam Hussein antes del Arbaeen, la conmemoración anual chiíta que marca los 40 días posteriores a Ashura, en el Santuario del Imam Hussein en Karbala, Irak, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Fieles musulmanes chiítas extienden sus manos para tocar el santuario que rodea la tumba del Imam Hussein antes del Arbaeen, la conmemoración anual chiíta que marca los 40 días posteriores a Ashura, en el Santuario del Imam Hussein en Karbala, Irak, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Un ferry navega por el estrecho del Bósforo durante una mañana con niebla en Estambul, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Un ferry navega por el estrecho del Bósforo durante una mañana con niebla en Estambul, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Los bomberos se acercan a las enormes llamas en el monte Kithairon, cerca de Porto Germeno, al noroeste de Atenas, Grecia, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Petros Giannakouris)

Los bomberos se acercan a las enormes llamas en el monte Kithairon, cerca de Porto Germeno, al noroeste de Atenas, Grecia, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Petros Giannakouris)

Vehículos circulan frente a una valla publicitaria que muestra una Estatua de la Libertad caída y multitudes que portan banderas iraníes y chiítas en la Plaza de la Revolución en Teherán, Irán, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Vehículos circulan frente a una valla publicitaria que muestra una Estatua de la Libertad caída y multitudes que portan banderas iraníes y chiítas en la Plaza de la Revolución en Teherán, Irán, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Varios palestinos intentan extinguir el fuego en un coche tras un ataque militar israelí en Ciudad de Gaza, el domingo 2 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Varios palestinos intentan extinguir el fuego en un coche tras un ataque militar israelí en Ciudad de Gaza, el domingo 2 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Un auto quemado se ve tras un ataque de misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Dan Bashakov)

Un auto quemado se ve tras un ataque de misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Dan Bashakov)

Refugiados tibetanos marchan durante una protesta contra la nueva ley de unidad étnica de China en Bombay, India, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

Refugiados tibetanos marchan durante una protesta contra la nueva ley de unidad étnica de China en Bombay, India, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

El presidente Donald Trump recibe un paraguas a su llegada a la Base Conjunta Andrews, al bajar del Air Force One, Maryland, el domingo 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Luis M. Alvarez)

El presidente Donald Trump recibe un paraguas a su llegada a la Base Conjunta Andrews, al bajar del Air Force One, Maryland, el domingo 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Luis M. Alvarez)

Migrantes que cruzaron a España desde Marruecos permanecen sentados frente al centro de acogida temporal de inmigrantes, el domingo 2 de agosto de 2026, en el enclave español de Ceuta. (AP Foto/Bernat Armangue)

Migrantes que cruzaron a España desde Marruecos permanecen sentados frente al centro de acogida temporal de inmigrantes, el domingo 2 de agosto de 2026, en el enclave español de Ceuta. (AP Foto/Bernat Armangue)

La Armada rumana detona explosivos submarinos durante una demolición controlada de rocas sumergidas para mejorar el flujo de agua hacia la central nuclear de Cernavoda, en medio de niveles de agua excepcionalmente bajos en el río Danubio, en Izvoarele, Rumania, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

La Armada rumana detona explosivos submarinos durante una demolición controlada de rocas sumergidas para mejorar el flujo de agua hacia la central nuclear de Cernavoda, en medio de niveles de agua excepcionalmente bajos en el río Danubio, en Izvoarele, Rumania, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Bomberos extinguen un incendio en una gasolinera tras un ataque con drones rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el lunes 3 de agosto de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

Bomberos extinguen un incendio en una gasolinera tras un ataque con drones rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el lunes 3 de agosto de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

Especialistas en desactivación de explosivos de la Armada rumana inspeccionan la zona tras una demolición controlada de rocas sumergidas para mejorar el flujo de agua hacia la central nuclear de Cernavoda, en medio de los bajos niveles de agua en el río Danubio en Izvoarele, Rumania, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Especialistas en desactivación de explosivos de la Armada rumana inspeccionan la zona tras una demolición controlada de rocas sumergidas para mejorar el flujo de agua hacia la central nuclear de Cernavoda, en medio de los bajos niveles de agua en el río Danubio en Izvoarele, Rumania, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Fieles musulmanes chiítas se golpean el pecho en un acto ritual de duelo mientras marchan hacia el santuario del Imam Hussein antes del Arbaeen, la conmemoración anual chiíta que marca los 40 días posteriores a Ashura, en Karbala, Irak, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Fieles musulmanes chiítas se golpean el pecho en un acto ritual de duelo mientras marchan hacia el santuario del Imam Hussein antes del Arbaeen, la conmemoración anual chiíta que marca los 40 días posteriores a Ashura, en Karbala, Irak, el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

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