El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
22 de julio 2026 · 12:50hs
Los bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Cotignac, Francia, el miércoles 22 de julio de 2026, mientras las condiciones de sequía empeoran tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia. (Manon Cruz/Pool Photo vía AP)

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Cotignac, Francia, el miércoles 22 de julio de 2026, mientras las condiciones de sequía empeoran tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia. (Manon Cruz/Pool Photo vía AP)

Vitalii Volna conduce una moto acuática en el lago Powell, en el Área Recreativa Nacional de Glen Canyon, el miércoles 15 de julio de 2026, cerca de Big Water, Utah. Un anillo de sedimentos claros en Lone Rock, al fondo, muestra el nivel máximo del lago. (Foto AP/John Locher)

Vitalii Volna conduce una moto acuática en el lago Powell, en el Área Recreativa Nacional de Glen Canyon, el miércoles 15 de julio de 2026, cerca de Big Water, Utah. Un anillo de sedimentos claros en Lone Rock, al fondo, muestra el nivel máximo del lago. (Foto AP/John Locher)

Varias personas utilizan una carreta tirada por caballos para transitar por una calle inundada a causa de las fuertes lluvias monzónicas en Lahore, Pakistán, el miércoles 22 de julio de 2026. (Foto AP/K.M. Chaudary)

Varias personas utilizan una carreta tirada por caballos para transitar por una calle inundada a causa de las fuertes lluvias monzónicas en Lahore, Pakistán, el miércoles 22 de julio de 2026. (Foto AP/K.M. Chaudary)

Una boya que antes flotaba ahora yace en tierra firme sobre el lago Powell en el Área Recreativa Nacional de Glen Canyon, el miércoles 15 de julio de 2026, cerca de Page, Nevada. (Foto AP/John Locher)

Una boya que antes flotaba ahora yace en tierra firme sobre el lago Powell en el Área Recreativa Nacional de Glen Canyon, el miércoles 15 de julio de 2026, cerca de Page, Nevada. (Foto AP/John Locher)

Allah Mohammad Farooq, miembro de un equipo de rescate talibán, inspecciona el lugar del ataque aéreo ocurrido a última hora del lunes en un hospital de rehabilitación de drogadictos en Kabul, Afganistán. (Foto AP/Siddiqullah Alizai, archivo)

Allah Mohammad Farooq, miembro de un equipo de rescate talibán, inspecciona el lugar del ataque aéreo ocurrido a última hora del lunes en un hospital de rehabilitación de drogadictos en Kabul, Afganistán. (Foto AP/Siddiqullah Alizai, archivo)

El pelotón recorre la decimoséptima etapa del Tour de Francia, con salida en Chambery y llegada en Voiron, Francia, el miércoles 22 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

El pelotón recorre la decimoséptima etapa del Tour de Francia, con salida en Chambery y llegada en Voiron, Francia, el miércoles 22 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, un cohete portador Gravity-1 con nueve satélites a bordo despega desde una plataforma marítima frente a la costa de Shanghái, China, el miércoles 22 de julio de 2026. (Song Xiongye/Xinhua vía AP)

En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, un cohete portador Gravity-1 con nueve satélites a bordo despega desde una plataforma marítima frente a la costa de Shanghái, China, el miércoles 22 de julio de 2026. (Song Xiongye/Xinhua vía AP)

Una ambulancia circula por un túnel en construcción de un proyecto hidroeléctrico, en la localidad de Samardung, a unos 40 kms (25 millas) de Gangtok, India, el 20 de julio de 2026. (Gobierno de Sikkim vía AP)

Una ambulancia circula por un túnel en construcción de un proyecto hidroeléctrico, en la localidad de Samardung, a unos 40 kms (25 millas) de Gangtok, India, el 20 de julio de 2026. (Gobierno de Sikkim vía AP)

Graduados de la Academia Militar de Indonesia saludan durante su ceremonia de investidura como subtenientes en el Palacio Merdeka en Yakarta, Indonesia, el miércoles 22 de julio de 2026. (Foto AP/Tatan Syuflana)

Graduados de la Academia Militar de Indonesia saludan durante su ceremonia de investidura como subtenientes en el Palacio Merdeka en Yakarta, Indonesia, el miércoles 22 de julio de 2026. (Foto AP/Tatan Syuflana)

Agentes del orden público permanecen apostados frente al Centro de Detención Metropolitano antes de una audiencia preliminar en el caso de narcotráfico del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el miércoles 22 de julio de 2026, en el distrito de Brooklyn, Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Agentes del orden público permanecen apostados frente al Centro de Detención Metropolitano antes de una audiencia preliminar en el caso de narcotráfico del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el miércoles 22 de julio de 2026, en el distrito de Brooklyn, Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)

El presidente Donald Trump, es escoltado por el coronel de la Fuerza Aérea Christopher M. Robinson, comandante del 89.º Ala de Transporte Aéreo, a la derecha, desde el Marine One hasta el Air Force One, el miércoles 22 de julio de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente Donald Trump, es escoltado por el coronel de la Fuerza Aérea Christopher M. Robinson, comandante del 89.º Ala de Transporte Aéreo, a la derecha, desde el Marine One hasta el Air Force One, el miércoles 22 de julio de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Una bandada de gansos canadienses permanece de pie mientras un helicóptero de apoyo presidencial aterriza en la Elipse, el miércoles 22 de julio de 2026, cerca de la Casa Blanca en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Una bandada de gansos canadienses permanece de pie mientras un helicóptero de apoyo presidencial aterriza en la Elipse, el miércoles 22 de julio de 2026, cerca de la Casa Blanca en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Personas protestan en apoyo del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores frente al tribunal federal de Manhattan, el miércoles 22 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray)

Personas protestan en apoyo del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores frente al tribunal federal de Manhattan, el miércoles 22 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray)

En esta foto proporcionada por Alexis Wood, se muestra un estacionamiento de Walmart inundado debido a las fuertes tormentas, el 21 de julio de 2026 en Weston, Virginia Occidental. (Foto, Alexis Wood vía AP)

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