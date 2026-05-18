El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
18 de mayo 2026 · 13:47hs
el dia01
Un veterano de Chelsea posa con modelos en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS, en Londres, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Un veterano de Chelsea posa con modelos en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS, en Londres, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

el dia02
Personas con trajes de protección portan objetos no identificados al desembarcar del crucero MV Hondius tras su llegada al puerto de Rotterdam, Países Bajos, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Patrick Post)

Personas con trajes de protección portan objetos no identificados al desembarcar del crucero MV Hondius tras su llegada al puerto de Rotterdam, Países Bajos, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Patrick Post)

el dia03
Un veterano de Chelsea se sienta en el jardín de la Campaña para la Protección de la Inglaterra Rural en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS, en Londres, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Un veterano de Chelsea se sienta en el jardín de la Campaña para la Protección de la Inglaterra Rural en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS, en Londres, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

el dia04
Rescatistas se preparan para buscar víctimas en el lugar donde una camioneta cayó a un río desde un puente en el condado autónomo de Huanjiang Maonan, en la región autónoma de Guangxi Zhuang, al sur de China, el lunes 18 de mayo de 2026. (Cao Yiming/Xinhua vía AP)

Rescatistas se preparan para buscar víctimas en el lugar donde una camioneta cayó a un río desde un puente en el condado autónomo de Huanjiang Maonan, en la región autónoma de Guangxi Zhuang, al sur de China, el lunes 18 de mayo de 2026. (Cao Yiming/Xinhua vía AP)

el dia05
Una vendedora muestra el nuevo reloj Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet en Ginebra, Suiza, el sábado 16 de mayo de 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP)

Una vendedora muestra el nuevo reloj Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet en Ginebra, Suiza, el sábado 16 de mayo de 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP)

el dia06
Agentes de la policía suiza acordonan la zona donde los clientes hacen cola para comprar el nuevo reloj Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet, en Ginebra, Suiza, el sábado 16 de mayo de 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP)

Agentes de la policía suiza acordonan la zona donde los clientes hacen cola para comprar el nuevo reloj Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet, en Ginebra, Suiza, el sábado 16 de mayo de 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP)

el dia07
Un soldado posa con un dron durante un evento de prensa del Ejército Suizo en Elm, Suiza, el lunes 18 de mayo de 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone vía AP)

Un soldado posa con un dron durante un evento de prensa del Ejército Suizo en Elm, Suiza, el lunes 18 de mayo de 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone vía AP)

el dia08
Michael Fassbender (izquierda) y Alicia Vikander se dan un beso a su llegada al estreno de la película "Hope" en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/John Locher)

Michael Fassbender (izquierda) y Alicia Vikander se dan un beso a su llegada al estreno de la película "Hope" en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/John Locher)

el dia09
De izquierda a derecha: Taylor Russell, Hoyeon, Zo In-sung, el director Na Hong-jin, Hwang Jung-min, Alicia Vikander y Michael Fassbender posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'Hope' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/John Locher)

De izquierda a derecha: Taylor Russell, Hoyeon, Zo In-sung, el director Na Hong-jin, Hwang Jung-min, Alicia Vikander y Michael Fassbender posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'Hope' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/John Locher)

el dia10
Un manifestante hace un gesto durante una huelga de transporte público por los precios del combustible en Nairobi, Kenia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Andrew Kasuku)

Un manifestante hace un gesto durante una huelga de transporte público por los precios del combustible en Nairobi, Kenia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Andrew Kasuku)

el dia11
Lianyungang, China. Un trabajador supervisa los productos destinados a la exportación en una fábrica de embalaje. Fotografía: AFP/Getty Images

Lianyungang, China. Un trabajador supervisa los productos destinados a la exportación en una fábrica de embalaje. Fotografía: AFP/Getty Images

el dia12
París, Francia. Miembros de la comunidad tamil del país participan en una marcha de protesta para exigir que Sri Lanka reconozca lo que describen como un genocidio contra su pueblo. Fotografía: Alain Jocard/AFP/Getty Images

París, Francia. Miembros de la comunidad tamil del país participan en una marcha de protesta para exigir que Sri Lanka reconozca lo que describen como un genocidio contra su pueblo. Fotografía: Alain Jocard/AFP/Getty Images

el dia13
Letonia. Soldados participan en ejercicios de tanques de la OTAN con tripulaciones de Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia y Reino Unido. Fotografía: Toms Kalniš/EPA

Letonia. Soldados participan en ejercicios de tanques de la OTAN con tripulaciones de Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia y Reino Unido. Fotografía: Toms Kalniš/EPA

el dia14
Hargeisa, Somalia. Un vehículo participa en un desfile para celebrar el Día de la Independencia autoproclamado de Somalilandia, que conmemora la secesión del estado de Somalia en 1991. Fotografía: Reuters

Hargeisa, Somalia. Un vehículo participa en un desfile para celebrar el Día de la Independencia autoproclamado de Somalilandia, que conmemora la secesión del estado de Somalia en 1991. Fotografía: Reuters

el dia15
Solukhumbu, Nepal. Escaladores se dirigen a la cima del Everest. Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters

Solukhumbu, Nepal. Escaladores se dirigen a la cima del Everest. Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters

el dia16
Léa Seydoux posa para los fotógrafos a su salida del estreno de la película 'The Unknown' en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Léa Seydoux posa para los fotógrafos a su salida del estreno de la película 'The Unknown' en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)

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