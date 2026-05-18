Un veterano de Chelsea posa con modelos en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS, en Londres, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
Personas con trajes de protección portan objetos no identificados al desembarcar del crucero MV Hondius tras su llegada al puerto de Rotterdam, Países Bajos, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Patrick Post)
Un veterano de Chelsea se sienta en el jardín de la Campaña para la Protección de la Inglaterra Rural en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS, en Londres, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
Rescatistas se preparan para buscar víctimas en el lugar donde una camioneta cayó a un río desde un puente en el condado autónomo de Huanjiang Maonan, en la región autónoma de Guangxi Zhuang, al sur de China, el lunes 18 de mayo de 2026. (Cao Yiming/Xinhua vía AP)
Una vendedora muestra el nuevo reloj Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet en Ginebra, Suiza, el sábado 16 de mayo de 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP)
Agentes de la policía suiza acordonan la zona donde los clientes hacen cola para comprar el nuevo reloj Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet, en Ginebra, Suiza, el sábado 16 de mayo de 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP)
Un soldado posa con un dron durante un evento de prensa del Ejército Suizo en Elm, Suiza, el lunes 18 de mayo de 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone vía AP)
Michael Fassbender (izquierda) y Alicia Vikander se dan un beso a su llegada al estreno de la película "Hope" en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/John Locher)
De izquierda a derecha: Taylor Russell, Hoyeon, Zo In-sung, el director Na Hong-jin, Hwang Jung-min, Alicia Vikander y Michael Fassbender posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'Hope' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/John Locher)
Un manifestante hace un gesto durante una huelga de transporte público por los precios del combustible en Nairobi, Kenia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Andrew Kasuku)
Lianyungang, China. Un trabajador supervisa los productos destinados a la exportación en una fábrica de embalaje. Fotografía: AFP/Getty Images
París, Francia. Miembros de la comunidad tamil del país participan en una marcha de protesta para exigir que Sri Lanka reconozca lo que describen como un genocidio contra su pueblo. Fotografía: Alain Jocard/AFP/Getty Images
Letonia. Soldados participan en ejercicios de tanques de la OTAN con tripulaciones de Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia y Reino Unido. Fotografía: Toms Kalniš/EPA
Hargeisa, Somalia. Un vehículo participa en un desfile para celebrar el Día de la Independencia autoproclamado de Somalilandia, que conmemora la secesión del estado de Somalia en 1991. Fotografía: Reuters
Solukhumbu, Nepal. Escaladores se dirigen a la cima del Everest. Fotografía: Purnima Shrestha/Reuters
Léa Seydoux posa para los fotógrafos a su salida del estreno de la película 'The Unknown' en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)