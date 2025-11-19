La Ciudad Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

POLICIALES Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

La Ciudad Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Economia El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

OVACIÓN Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La Ciudad La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

Politica La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Economía Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

La Ciudad Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Policiales Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Policiales Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Policiales Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

El Mundo Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

La Ciudad El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

LA REGION Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

Política Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Ciudad Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

La Ciudad Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

La Región Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha