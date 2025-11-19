El día en imágenes alrededor del mundo

19 de noviembre 2025 · 13:57hs
Un ferry surcoreano encalló en unas rocas frente a la costa suroeste de Corea del Sur, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Guardia Costera de Corea/Yonhap vía AP)

Los rescatistas evacuan a una anciana después de que un edificio residencial fuera alcanzado por un misil ruso en Járkov, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)

Trabajadores instalan un letrero que dice

Activistas ambientales y manifestantes se oponen a la construcción del

Bombardeo israelí en el campamento de refugiados palestinos Ein el-Hilweh en Sidón, Líbano, el 19 de noviembre del 2025. (AP foto/Mohammed Zaatari)

Activistas participan en una manifestación contra los combustibles fósiles en la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, el miércoles 19 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. (Foto AP/Andre Penner)

El patio y la pirámide del museo del Louvre se ven el miércoles 19 de noviembre de 2025 en París. (Foto AP/Christophe Ena)

Un inmigrante dominicano y un activista, son detenidos por agentes de civil del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras una audiencia de inmigración en el tribunal de inmigración dentro del Edificio Federal Jacob K. Javits en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura, archivo)

Una mujer se esconde de las palomas mientras les lanza maíz para alimentarlas en la parte antigua de Sarajevo, Bosnia, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Armin Durgut)

Equipos de rescate extinguieron un incendio en un edificio residencial que resultó gravemente dañado por un ataque ruso en Ternópil, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Rostyslav Kovalchuk)

Agentes federales detienen a una mujer en la sala de espera de un juzgado de inmigración, el martes 11 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Olga Fedorova)

Animales de la manada de renos de Cairngorm, la única manada de Gran Bretaña en libertad, detienen el tráfico tras una nevada en una carretera cerca de Aviemore, Escocia, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Jane Barlow/PA vía AP)

Novak Djokovic pronuncia un discurso durante una ceremonia en homenaje a Niki Pilic antes del partido de cuartos de final de la Copa Davis entre Italia y Austria, en Bolonia, Italia, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Luca Bruno)

Un agricultor seca batatas en rodajas en un patio del norte de la provincia de Hebei, Ciudad de Zunhua, China. Fotografía: Xinhua/Shutterstock

Según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el macaco asamés y el langur de Tarai están en peligro de extinción, mientras que el macaco rhesus y el langur de Nepal están clasificados como especies de menor preocupación, Nepal, Katmandú. Fotografía: Subaas Shrestha/NurPhoto/Shutterstock

Un hombre guía a una novilla Limousin durante una protesta de agricultores en Westminster, Londres, el martes 18 de noviembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

Lionel Messi, de Argentina, saluda durante un entrenamiento con la selección nacional previo al partido amistoso internacional contra Angola en Elche, España, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Alberto Saiz)

