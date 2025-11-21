El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
21 de noviembre 2025 · 13:20hs
el dia01
James Lowe (izquierda) y Josh van der Flier, de Irlanda, participan en una carrera del equipo en Dublín, Irlanda, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Brian Lawless/PA vía AP)

James Lowe (izquierda) y Josh van der Flier, de Irlanda, participan en una carrera del equipo en Dublín, Irlanda, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Brian Lawless/PA vía AP)

el dia02
Mohammad Dalal observa los coches calcinados en su desguace, incendiado la noche anterior por quienes, según los residentes locales, eran colonos israelíes en la localidad de Huwara, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Nasser Nasser)

Mohammad Dalal observa los coches calcinados en su desguace, incendiado la noche anterior por quienes, según los residentes locales, eran colonos israelíes en la localidad de Huwara, cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Nasser Nasser)

el dia03
Miembros de la banda de marcha de Notre Dame actúan durante un descanso en un partido de fútbol americano universitario de la NCAA contra Central Michigan en South Bend, Indiana. (Foto AP/Doug McSchoolero)

Miembros de la banda de marcha de Notre Dame actúan durante un descanso en un partido de fútbol americano universitario de la NCAA contra Central Michigan en South Bend, Indiana. (Foto AP/Doug McSchoolero)

el dia04
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llega al aeropuerto internacional OR Tambo de Ekurhuleni el viernes 21 de noviembre de 2025, antes de la cumbre de líderes del G20. (Foto de Marco Longari /Pool vía AP)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llega al aeropuerto internacional OR Tambo de Ekurhuleni el viernes 21 de noviembre de 2025, antes de la cumbre de líderes del G20. (Foto de Marco Longari /Pool vía AP)

el dia05
Los visitantes observan vehículos durante la Semana del Automóvil Gaikindo Jakarta en Tangerang, Indonesia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

Los visitantes observan vehículos durante la Semana del Automóvil Gaikindo Jakarta en Tangerang, Indonesia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

el dia06
Una quitanieves retira la nieve mientras la gente toma fotos frente a los anillos olímpicos y paralímpicos de invierno de Milán Cortina, en Cortina D'Ampezzo, el jueves 20 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

Una quitanieves retira la nieve mientras la gente toma fotos frente a los anillos olímpicos y paralímpicos de invierno de Milán Cortina, en Cortina D'Ampezzo, el jueves 20 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

el dia07
David Byrne actúa el jueves 20 de noviembre de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

David Byrne actúa el jueves 20 de noviembre de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

el dia08
El viceprimer ministro de Samoa, Toelupe Poumulinuku Onesemo, llega a la reunión del Foro Ministerial Indo-Pacífico de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Omar Havana)

El viceprimer ministro de Samoa, Toelupe Poumulinuku Onesemo, llega a la reunión del Foro Ministerial Indo-Pacífico de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Omar Havana)

el dia10
Trabajadores levantan la tapa de un sarcófago romano intacto para su traslado en un yacimiento arqueológico de Budapest, Hungría, el 30 de septiembre de 2025. (Gabor Lakos, Museo de Historia de Budapest vía AP)

Trabajadores levantan la tapa de un sarcófago romano intacto para su traslado en un yacimiento arqueológico de Budapest, Hungría, el 30 de septiembre de 2025. (Gabor Lakos, Museo de Historia de Budapest vía AP)

el dia11
El presidente francés Emmanuel Macron desembarca del buque Champlain el viernes 21 de noviembre de 2025 en Port-Louis, Mauricio. (Foto AP/Thibault Camus)

El presidente francés Emmanuel Macron desembarca del buque Champlain el viernes 21 de noviembre de 2025 en Port-Louis, Mauricio. (Foto AP/Thibault Camus)

el dia12
La alcaldesa Anne Lindboe y el alcalde de Westminster, Paul Dimoldenberg, cortaron el árbol de Navidad de 2025 para Londres. La ciudad de Oslo regala a Londres un abeto noruego anual como agradecimiento por el apoyo británico durante la Segunda Guerra Mundial, Oslo, Noruega. Fotografía: Jonas Faeste Laksekjon/EPA

La alcaldesa Anne Lindboe y el alcalde de Westminster, Paul Dimoldenberg, cortaron el árbol de Navidad de 2025 para Londres. La ciudad de Oslo regala a Londres un abeto noruego anual como agradecimiento por el apoyo británico durante la Segunda Guerra Mundial, Oslo, Noruega. Fotografía: Jonas Faeste Laksekjon/EPA

el dia13
Kim Jong Un, en el centro, inspecciona la recién terminada central eléctrica del Ejército-Pueblo de Hoeyang, Kangwon, Corea del Norte. Fotografía: KCNA vía KNS/AFP/Getty

Kim Jong Un, en el centro, inspecciona la recién terminada central eléctrica del Ejército-Pueblo de Hoeyang, Kangwon, Corea del Norte. Fotografía: KCNA vía KNS/AFP/Getty

el dia14
Manifestantes yacen en el suelo durante el cierre nacional de mujeres en Constitution Hill antes de la cumbre de líderes del G20, Johannesburgo, Sudáfrica. Fotografía: Gianluigi Guercia/AFP/Getty

Manifestantes yacen en el suelo durante el cierre nacional de mujeres en Constitution Hill antes de la cumbre de líderes del G20, Johannesburgo, Sudáfrica. Fotografía: Gianluigi Guercia/AFP/Getty

el dia15
El vehículo submarino autónomo (AUV) o dron submarino GREYSHARK, desarrollado por EUROATLAS, se encuentra en fase de pruebas submarinas en el mar Báltico, en Damp, al norte de Alemania, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

El vehículo submarino autónomo (AUV) o dron submarino GREYSHARK, desarrollado por EUROATLAS, se encuentra en fase de pruebas submarinas en el mar Báltico, en Damp, al norte de Alemania, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

el dia09
Los arqueólogos húngaros Gabriella Fenyes y Gergely Kostyal examinan el cráneo de una mujer de la época romana tras el hallazgo de sus restos el miércoles 19 de noviembre de 2025 en Budapest, Hungría. (Foto AP/Bela Szandelszky)

Los arqueólogos húngaros Gabriella Fenyes y Gergely Kostyal examinan el cráneo de una mujer de la época romana tras el hallazgo de sus restos el miércoles 19 de noviembre de 2025 en Budapest, Hungría. (Foto AP/Bela Szandelszky)

Los rescatistas evacuan a una anciana después de que un edificio residencial fuera alcanzado por un misil ruso en Járkov, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)

