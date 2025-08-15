El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

15 de agosto 2025 · 13:52hs
Un asistente sostiene un abanico con la leyenda

Un asistente sostiene un abanico con la leyenda "El consenso mata la ambición" durante una sesión plenaria de la segunda parte de la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación Plástica, en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el jueves 14 de agosto de 2025. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

La Policía acude a una mezquita tras ser reportado un tiroteo en Örebro, Suecia, el viernes 15 de agosto de 2025. (Filip Gronroos/TT vía AP)

La Policía acude a una mezquita tras ser reportado un tiroteo en Örebro, Suecia, el viernes 15 de agosto de 2025. (Filip Gronroos/TT vía AP)

Un tanque ruso dispara durante una práctica en un campo de entrenamiento en un lugar no revelado de Ucrania, viernes 15 de agosto de 2025 (Prensa Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

Un tanque ruso dispara durante una práctica en un campo de entrenamiento en un lugar no revelado de Ucrania, viernes 15 de agosto de 2025 (Prensa Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

El papa León XIV saluda a los niños al final del rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, Italia, el viernes 15 de agosto de 2025. (Angelo Carconi/Pool Via AP)

El papa León XIV saluda a los niños al final del rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, Italia, el viernes 15 de agosto de 2025. (Angelo Carconi/Pool Via AP)

El director Alexander Payne posa con el premio

El director Alexander Payne posa con el premio "Pardo d'Onore" durante el 78º Festival Internacional de Cine de Locarno, en Locarno, Suiza, el viernes 15 de agosto de 2025. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)

El primer ministro británico, Keir Starmer (izquierda), y el rey Carlos III, en posición de firmes, durante el servicio conmemorativo en el Arboreto Nacional Conmemorativo para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón en Alrewas, Inglaterra, el viernes 15 de agosto de 2025. (Aaron Chown/Pool Photo vía AP)

El primer ministro británico, Keir Starmer (izquierda), y el rey Carlos III, en posición de firmes, durante el servicio conmemorativo en el Arboreto Nacional Conmemorativo para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón en Alrewas, Inglaterra, el viernes 15 de agosto de 2025. (Aaron Chown/Pool Photo vía AP)

La gente asiste a las oraciones fúnebres de las víctimas de un aguacero en Salarzai, Pakistán, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Anwarullah Khan)

La gente asiste a las oraciones fúnebres de las víctimas de un aguacero en Salarzai, Pakistán, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Anwarullah Khan)

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila aplauden durante el servicio conmemorativo en el Arboreto Conmemorativo Nacional para conmemorar el 80º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón en Alrewas, Inglaterra, el viernes 15 de agosto de 2025. (Joe Giddens/Pool Photo vía AP)

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila aplauden durante el servicio conmemorativo en el Arboreto Conmemorativo Nacional para conmemorar el 80º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón en Alrewas, Inglaterra, el viernes 15 de agosto de 2025. (Joe Giddens/Pool Photo vía AP)

Una mujer con una manguera trata de apagar un incendio en Santa Baia De Montes, en el noroeste de España, el 14 de agosto de 2025. (AP Foto/Lalo R. Villar)

Una mujer con una manguera trata de apagar un incendio en Santa Baia De Montes, en el noroeste de España, el 14 de agosto de 2025. (AP Foto/Lalo R. Villar)

Residentes locales observan inundaciones repentinas debido a fuertes lluvias en un vecindario de Mingora, la principal ciudad del valle de Swat, en el noroeste de Pakistán, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Naveed Ali)

Residentes locales observan inundaciones repentinas debido a fuertes lluvias en un vecindario de Mingora, la principal ciudad del valle de Swat, en el noroeste de Pakistán, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Naveed Ali)

Soldados polacos participan en el desfile militar durante el Día de las Fuerzas Armadas de Polonia en Varsovia, Polonia, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Czarek Sokolowski)

Soldados polacos participan en el desfile militar durante el Día de las Fuerzas Armadas de Polonia en Varsovia, Polonia, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Czarek Sokolowski)

Dana Stephensen interpreta a la Reina, Ako Kondo a la Princesa Aurora y Matthew Lawrence al Rey durante un preestreno de La Bella Durmiente del Ballet Australiano en el Teatro Lírico, Brisbane, Australia. Fotografía: Darren England/AAP

Dana Stephensen interpreta a la Reina, Ako Kondo a la Princesa Aurora y Matthew Lawrence al Rey durante un preestreno de La Bella Durmiente del Ballet Australiano en el Teatro Lírico, Brisbane, Australia. Fotografía: Darren England/AAP

Un hombre observa cómo un incendio forestal arrasa la isla adriática de Bra, Milna, Croacia. Fotografía: Marko urica/Reuters

Un hombre observa cómo un incendio forestal arrasa la isla adriática de Bra, Milna, Croacia. Fotografía: Marko urica/Reuters

Un perro de la Fuerza de Protección Ferroviaria del país muestra su agilidad durante las celebraciones del Día de la Independencia, Chennai, India. Fotografía: R Satish Babu/AFP/Getty Images

Un perro de la Fuerza de Protección Ferroviaria del país muestra su agilidad durante las celebraciones del Día de la Independencia, Chennai, India. Fotografía: R Satish Babu/AFP/Getty Images

Robots compiten en el evento de Combate Libre de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, celebrados en Pekín, China, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Robots compiten en el evento de Combate Libre de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, celebrados en Pekín, China, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Familias junto a un tanque Al-Khalid, fabricado en Pakistán, durante una exhibición de defensa celebrada en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de Pakistán, en Islamabad, Pakistán, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Anjum Naveed)

Dolientes llevan globos a la catedral de Bogotá, Colombia, antes del funeral del aspirante presidencial y senador opositor Miguel Uribe, quien falleció por heridas de bala sufridas en un mitin político el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Ivan Valencia)

