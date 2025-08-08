El día en imágenes alrededor del mundo

8 de agosto 2025 · 13:23hs
El vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, pescan en un lago en los terrenos de Chevening House en Kent, Inglaterra, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Kin Cheung, piscina)

Una anguila asoma la cabeza entre los corales en el puerto de Havannah, frente a la costa de la isla de Efate, Vanuatu, el domingo 20 de julio de 2025. (Foto AP/Annika Hammerschlag)

Peregrinos chiítas iraníes llegan al cruce fronterizo de Al-Mundheriya para unirse a millones de musulmanes que se dirigen a la ciudad santa de Karbala para la peregrinación anual de Arbaeen, en Diyala, Irak, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

Personas descansan en hamacas en un Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, un espacio cultural donde se puede entrar y escapar del calor en Madrid, España, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Paul White)

Numerosas cometas de colores sobrevuelan la playa del Mar del Norte durante el festival de cometas de St. Peter-Ording, Alemania, el viernes 8 de agosto de 2025. (Christian Charisius/dpa vía AP)

Mujeres cruzan una calle inundada tras las fuertes lluvias que llevaron al gobierno de la ciudad a ordenar la suspensión de negocios y actividades al aire libre, en Zhengzhou, provincia de Henan, en el centro de China, el jueves 7 de agosto de 2025. (Chinatopix vía AP)

Vehículos calcinados después de que los bomberos controlaran el mayor incendio forestal de Francia en décadas, el viernes 8 de agosto de 2025, cerca de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, en el sur de Francia. (Foto AP/Manu Fernandez)

Monjes budistas camboyanos cantan en una pagoda budista de Wat Botumvotey mientras organizan una ceremonia en honor a los soldados caídos en los recientes enfrentamientos fronterizos con las fuerzas tailandesas y para orar por la paz en Phnom Penh, Camboya, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Heng Sinith)

Residentes arrojan cubos de agua a las llamas que arrasan un vecindario en Salta, Argentina, el 1 de agosto de 2025. (AP Foto/Javier Corbalán)

Joe Jonas, Kevin Jonas y Nick Jonas, de los Jonas Brothers, se presentan en el programa Today de NBC en la Plaza Rockefeller el viernes 8 de agosto de 2025 en Nueva York. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP)

Un robot humanoide levanta una caja en el primer día de la Conferencia Mundial de Robótica 2025 en Beijing, China, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Mahesh Kumar A.)

Compañeros y amigos depositan flores en el ataúd de Victoria Roshchyna, de 27 años, periodista ucraniana que informó sobre la invasión rusa de Ucrania y murió en cautiverio ruso, durante la ceremonia fúnebre en la Plaza de la Independencia en el centro de Kiev, Ucrania, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Una mujer se abanica en una parada de autobús, en un día caluroso, junto a un cartel de una agencia de viajes que muestra a gente en la playa en Madrid, España, el viernes 8 de agosto de 2025. La Comunidad de Madrid sigue en aviso naranja, después de varios días soportando altas temperaturas. (Foto AP/Paul White)

La tapa del libro es un retrato que Julio Vanzo hizo de Joaquín Chiavazza

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

El arzobispo Jorge García Cuerva bendice a los trabajadores sindicalistas con agua bendita durante la peregrinación anual en honor a San Cayetano, patrono del trabajo, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

