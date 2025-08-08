El vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, pescan en un lago en los terrenos de Chevening House en Kent, Inglaterra, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Kin Cheung, piscina)
Una anguila asoma la cabeza entre los corales en el puerto de Havannah, frente a la costa de la isla de Efate, Vanuatu, el domingo 20 de julio de 2025. (Foto AP/Annika Hammerschlag)
Peregrinos chiítas iraníes llegan al cruce fronterizo de Al-Mundheriya para unirse a millones de musulmanes que se dirigen a la ciudad santa de Karbala para la peregrinación anual de Arbaeen, en Diyala, Irak, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)
Personas descansan en hamacas en un Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, un espacio cultural donde se puede entrar y escapar del calor en Madrid, España, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Paul White)
Numerosas cometas de colores sobrevuelan la playa del Mar del Norte durante el festival de cometas de St. Peter-Ording, Alemania, el viernes 8 de agosto de 2025. (Christian Charisius/dpa vía AP)
Mujeres cruzan una calle inundada tras las fuertes lluvias que llevaron al gobierno de la ciudad a ordenar la suspensión de negocios y actividades al aire libre, en Zhengzhou, provincia de Henan, en el centro de China, el jueves 7 de agosto de 2025. (Chinatopix vía AP)
Vehículos calcinados después de que los bomberos controlaran el mayor incendio forestal de Francia en décadas, el viernes 8 de agosto de 2025, cerca de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, en el sur de Francia. (Foto AP/Manu Fernandez)
Monjes budistas camboyanos cantan en una pagoda budista de Wat Botumvotey mientras organizan una ceremonia en honor a los soldados caídos en los recientes enfrentamientos fronterizos con las fuerzas tailandesas y para orar por la paz en Phnom Penh, Camboya, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Heng Sinith)
Residentes arrojan cubos de agua a las llamas que arrasan un vecindario en Salta, Argentina, el 1 de agosto de 2025. (AP Foto/Javier Corbalán)
Joe Jonas, Kevin Jonas y Nick Jonas, de los Jonas Brothers, se presentan en el programa Today de NBC en la Plaza Rockefeller el viernes 8 de agosto de 2025 en Nueva York. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP)
Un robot humanoide levanta una caja en el primer día de la Conferencia Mundial de Robótica 2025 en Beijing, China, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Mahesh Kumar A.)
Compañeros y amigos depositan flores en el ataúd de Victoria Roshchyna, de 27 años, periodista ucraniana que informó sobre la invasión rusa de Ucrania y murió en cautiverio ruso, durante la ceremonia fúnebre en la Plaza de la Independencia en el centro de Kiev, Ucrania, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Una mujer se abanica en una parada de autobús, en un día caluroso, junto a un cartel de una agencia de viajes que muestra a gente en la playa en Madrid, España, el viernes 8 de agosto de 2025. La Comunidad de Madrid sigue en aviso naranja, después de varios días soportando altas temperaturas. (Foto AP/Paul White)