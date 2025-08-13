Personas descansan junto a una fuente en el jardín de las Tullerías, el miércoles 13 de agosto de 2025 en París. (Foto AP/Michel Euler)
El mono de sombrero de Ceilán Lilo (Macaca sinica) disfruta de un cubo de hielo y una paleta de fresa colgada de un árbol, rellena de pepino, arándanos y uvas, en el zoológico de Eilenburg, Alemania, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Waltraud Grubitzsch/dpa vía AP)
Militares ucranianos del 15º Cuerpo de Ejército esperan junto a una camioneta armada durante el servicio nocturno en la región de Chernihiv, Ucrania, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Dan Bashakov)
Una mujer vende la bandera nacional india en una calle antes del Día de la Independencia de la India en Guwahati, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Anupam Nath)
El artista satírico Kaya Mar exhibe su última pintura, que representa al presidente Trump, al presidente ruso Putin y al presidente ucraniano Zelenskyy, frente a Downing Street, en Londres, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Joanna Chan)
Médicos del Batallón Lobos Da Vinci atienden a soldados ucranianos heridos durante combates con fuerzas rusas en el frente, en un punto de estabilización en dirección a Pokrovsk, Ucrania, el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Un hombre salta al agua mientras la gente se refresca en el manantial de Ein Lavan, en medio de una ola de calor, en las afueras de Jerusalén, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)
Personas observan un incendio forestal en la aldea de Vounteni, a las afueras de Patras, en el oeste de Grecia, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)
Estudiantes cachemires actúan durante un ensayo general para el desfile del Día de la Independencia de la India en Srinagar, Cachemira, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Mukhtar Khan)
Soldados del ejército indio portan un dron logístico durante un simulacro ante los medios de comunicación antes del Día de la Independencia de la India, cerca de la Línea de Control que divide a India y Pakistán en Sunderbani, Jammu y Cachemira, India, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Channi Anand)
Un soldado del ejército indio opera una mula robótica como parte de un simulacro durante una gira de prensa antes del Día de la Independencia de la India, cerca de la Línea de Control que divide a India y Pakistán en Sunderbani, Jammu y Cachemira, India, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Channi Anand)
Estudiantes de una escuela tribal observan la escena tras su llegada para participar en un ensayo general del desfile del Día de la Independencia de la India en Srinagar, Cachemira controlada por la India, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Mukhtar Khan)
Protestas en Vrbas, Serbia, entre opositores y partidarios del gobierno, en una escalada de tensión tras más de nueve meses de persistentes manifestaciones contra el presidente populista Aleksandar Vucic, el martes 12 de agosto, (N1 Serbia vía AP)
Dolientes llevan globos a la catedral de Bogotá, Colombia, antes del funeral del aspirante presidencial y senador opositor Miguel Uribe, quien falleció por heridas de bala sufridas en un mitin político el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Ivan Valencia)
Activistas de diferentes sindicatos y organizaciones campesinas queman una efigie del presidente estadounidense Donald Trump cerca del consulado estadounidense durante una manifestación de protesta contra los aranceles y la guerra en Gaza en Calcuta, India, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Bikas Das)