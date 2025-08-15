La Capital | Ovación | tenis

Tenis: los varones de la Federación Santafesina conquistaron el Nacional sub-10 en Macabi

El equipo femenino, en tanto, se quedó con la cuarta posición de la importante competencia de carácter nacional

Pablo Mihal

15 de agosto 2025 · 21:20hs
Los menores que representan a la Federación Santafesina de tenis(FST) vivieron, la semana pasada, siete días de intensa actividad y con grandes actuaciones. Lo más destacado fue el título que conquistó el equipo de varones en el Nacional sub-10 que se llevó adelante en Buenos Aires, certamen que en una edición especial también convocó a sub-8; mientras que en Rosario se midieron en un Promocional los jugadores que empiezan adquirir experiencia en sus primeros torneos y un encuentro de Etapa Verde para los pequeños de iniciación.

En las instalaciones del Club Macabi San Miguel, en Buenos Aires, se desarrolló el 3º Nacional sub-10 por equipos, que tuvo la particularidad de disputarse en simultáneo con el Nacional sub-8. En el sub-10, la FST presentó dos equipos, uno de varones que se consagró campeón conformado por Facundo Cristin, Francisco Ramas, Luca Varvello y el capitán, Giuliano Falcone; y el de mujeres que obtuvo el cuarto puesto integrado por Matilda Raillon, Malena Di Pompo, Gina Mainardi y la capitana, Trinidad Merdeni.

De la competencia masculina participaron 12 equipos y se conformaron cuatro zonas de tres integrantes cada una. Los representantes de la FST compartieron grupo con Río Negro y Buenos Aires B, venciéndolos a ambos por 2-1 para quedarse con el primer puesto de la zona. En semifinales se midieron con Mendoza, imponiéndose con un contundente 3-0 y en la final, derrotaron a los locales, Buenos Aires A, para definir la serie en un 2 a 1.

El plantel femenino

Mientras que el plantel femenino participó en una única zona de todos contra todos y obtuvo triunfos ante Buenos Aires B y Neuquén, y cayó ante Mendoza, Córdoba y Buenos Aires A, finalizando en una meritoria cuarta posición.

>> Leer más: Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Por su parte los sub-8 de la FST también tuvieron una gran actuación en el Nacional que se desarrolló en Macabi. Este certamen tiene como objetivo reunir a los jugadores más jóvenes que inician su camino de desarrollo deportivo, brindándoles una primera experiencia en el juego competitivo y se disputa de manera individual, primero por zonas y luego por simple eliminación.

Los varones que representaron a la Federación Santafesina en este certamen fueron: Alfonso Diez, Felipe Jordán, Juan Martín Palacios, Justo Ramas y Pedro Ramas. Jordán superó la zona y en las definiciones alcanzó las semifinales, mientras que Ramas luego de clasificar logró los cuartos de final. Por su parte Diez y Jordán se coronaron campeones en dobles.

Promocional de Menores y Sub 10 Etapa Verde

Mientras que en Buenos Aires los más pequeños del circuito se medían en un Nacional, en Rosario también hubo varias competencias para los jugadores de iniciación.

>> Leer más: Tenis: Luisina Giovannini, jugadora de la FST, se quedó con la final del W35 de Chacabuco

Con dos sedes en Approach y French Clay Tenis se llevó adelante el 4º Promocional de la temporada con los siguientes resultados:

Mujeres

Sub-12: Valentina Lan venció a Martina Búa 6/1 y 6/1.

Sub-14: Liz De los Santos a Josefina Lan 7/5, 5/7 y 10/0.

Sub-16: Francesca Passaro a Luisina Fedele 5/7, 6/2 y 10/5.

Varones

Sub-12: Theo García superó a Fausto Georgeot 2/6, 6/3 y 10/1.

Sub-14: Santino Anselmi a Eloy Maquirriain 1/6, 7/5 y 10/6.

Sub-16: Tobias Dichiara a Vito Dela Croce 6/2 y 6/3.

En tanto, en Plaza Jewell, con la participación de 20 jugadores se llevó adelante la tercera fecha del Promocional sub-10 Etapa Verde con los siguientes resultados:

Varones: 1º Rodrigo Latanzzi, 2º Benicio Villegas, 3º Ulises Rasetto y 4º Mateo Manasaldi.

Mujeres: 1ª Inés Manavella, 2ª Roma Oreglia, 3ª Martina Almagro y 4ª Paris Roque Allende.

