Tenis: los varones de la Federación Santafesina conquistaron el Nacional sub-10 en Macabi

Los menores que representan a la Federación Santafesina de tenis (FST) vivieron, la semana pasada, siete días de intensa actividad y con grandes actuaciones. Lo más destacado fue el título que conquistó el equipo de varones en el Nacional sub-10 que se llevó adelante en Buenos Aires, certamen que en una edición especial también convocó a sub-8 ; mientras que en Rosario se midieron en un Promocional los jugadores que empiezan adquirir experiencia en sus primeros torneos y un encuentro de Etapa Verde para los pequeños de iniciación.

En las instalaciones del Club Macabi San Miguel, en Buenos Aires, se desarrolló el 3º Nacional sub-10 por equipos, que tuvo la particularidad de disputarse en simultáneo con el Nacional sub-8. En el sub-10, la FST presentó dos equipos, uno de varones que se consagró campeón conformado por Facundo Cristin, Francisco Ramas, Luca Varvello y el capitán, Giuliano Falcone; y el de mujeres que obtuvo el cuarto puesto integrado por Matilda Raillon, Malena Di Pompo, Gina Mainardi y la capitana, Trinidad Merdeni.

De la competencia masculina participaron 12 equipos y se conformaron cuatro zonas de tres integrantes cada una. Los representantes de la FST compartieron grupo con Río Negro y Buenos Aires B, venciéndolos a ambos por 2-1 para quedarse con el primer puesto de la zona. En semifinales se midieron con Mendoza, imponiéndose con un contundente 3-0 y en la final, derrotaron a los locales, Buenos Aires A, para definir la serie en un 2 a 1.

Mientras que el plantel femenino participó en una única zona de todos contra todos y obtuvo triunfos ante Buenos Aires B y Neuquén, y cayó ante Mendoza, Córdoba y Buenos Aires A , finalizando en una meritoria cuarta posición.

Por su parte los sub-8 de la FST también tuvieron una gran actuación en el Nacional que se desarrolló en Macabi. Este certamen tiene como objetivo reunir a los jugadores más jóvenes que inician su camino de desarrollo deportivo, brindándoles una primera experiencia en el juego competitivo y se disputa de manera individual, primero por zonas y luego por simple eliminación.

Los varones que representaron a la Federación Santafesina en este certamen fueron: Alfonso Diez, Felipe Jordán, Juan Martín Palacios, Justo Ramas y Pedro Ramas. Jordán superó la zona y en las definiciones alcanzó las semifinales, mientras que Ramas luego de clasificar logró los cuartos de final. Por su parte Diez y Jordán se coronaron campeones en dobles.

Promocional de Menores y Sub 10 Etapa Verde

Mientras que en Buenos Aires los más pequeños del circuito se medían en un Nacional, en Rosario también hubo varias competencias para los jugadores de iniciación.

Con dos sedes en Approach y French Clay Tenis se llevó adelante el 4º Promocional de la temporada con los siguientes resultados:

Mujeres

Sub-12: Valentina Lan venció a Martina Búa 6/1 y 6/1.

Sub-14: Liz De los Santos a Josefina Lan 7/5, 5/7 y 10/0.

Sub-16: Francesca Passaro a Luisina Fedele 5/7, 6/2 y 10/5.

Varones

Sub-12: Theo García superó a Fausto Georgeot 2/6, 6/3 y 10/1.

Sub-14: Santino Anselmi a Eloy Maquirriain 1/6, 7/5 y 10/6.

Sub-16: Tobias Dichiara a Vito Dela Croce 6/2 y 6/3.

En tanto, en Plaza Jewell, con la participación de 20 jugadores se llevó adelante la tercera fecha del Promocional sub-10 Etapa Verde con los siguientes resultados:

Varones: 1º Rodrigo Latanzzi, 2º Benicio Villegas, 3º Ulises Rasetto y 4º Mateo Manasaldi.

Mujeres: 1ª Inés Manavella, 2ª Roma Oreglia, 3ª Martina Almagro y 4ª Paris Roque Allende.