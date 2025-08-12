El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
12 de agosto 2025 · 14:06hs
el dia02
En el calor del verano, palestinos hacen fila para recoger agua en un punto de distribución en la ciudad de Gaza, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

En el calor del verano, palestinos hacen fila para recoger agua en un punto de distribución en la ciudad de Gaza, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

el dia03
Un hombre disfrazado de orangután descansa en una calle de Madrid, mientras la capital española soporta otra ola de calor, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)

Un hombre disfrazado de orangután descansa en una calle de Madrid, mientras la capital española soporta otra ola de calor, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)

el dia04
Una pareja de novios posa para fotografías en el puente de Westminster, Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Una pareja de novios posa para fotografías en el puente de Westminster, Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

el dia05
Un avión bombardero lanza agua para extinguir un incendio en una zona boscosa en Guzelyali, a las afueras de Canakkale, al noroeste de Turquía, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Khalil Hamra)

Un avión bombardero lanza agua para extinguir un incendio en una zona boscosa en Guzelyali, a las afueras de Canakkale, al noroeste de Turquía, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Khalil Hamra)

el dia06
Peregrinos chiítas se refrescaron con agua rociada debido al calor extremo durante su marcha hacia Karbala para Arbaeen en Najaf, Irak, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Ammar Khalil)

Peregrinos chiítas se refrescaron con agua rociada debido al calor extremo durante su marcha hacia Karbala para Arbaeen en Najaf, Irak, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Ammar Khalil)

el dia07
Un recolector de basura recoge artículos reciclables, incluyendo plástico, de un vertedero en Lahore, Pakistán, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/K.M. Chaudary)

Un recolector de basura recoge artículos reciclables, incluyendo plástico, de un vertedero en Lahore, Pakistán, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/K.M. Chaudary)

el dia08
El ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Jan Lipavsky (derecha), y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, colocaron velas en el monumento a los soldados ucranianos caídos en la Plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

El ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Jan Lipavsky (derecha), y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, colocaron velas en el monumento a los soldados ucranianos caídos en la Plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

el dia09
Cachorros de león asiático Mali y Shanti se lavan después de disfrutar de un helado de sangre en el zoológico de Londres, mientras Reino Unido enfrenta la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que se esperan que alcancen los 30 grados, en Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Cachorros de león asiático Mali y Shanti se lavan después de disfrutar de un helado de sangre en el zoológico de Londres, mientras Reino Unido enfrenta la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que se esperan que alcancen los 30 grados, en Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

el dia10
Incendio forestal en la aldea de Theriano, cerca de la ciudad de Patras, en el oeste de Grecia, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Giannis Androutsopoulos

Incendio forestal en la aldea de Theriano, cerca de la ciudad de Patras, en el oeste de Grecia, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Giannis Androutsopoulos

el dia11
Una agricultora local, llora junto a uno de sus animales, muerto en un incendio en Guzelyeli, a las afueras de Canakkale, al noroeste de Turquía, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Khalil Hamra)

Una agricultora local, llora junto a uno de sus animales, muerto en un incendio en Guzelyeli, a las afueras de Canakkale, al noroeste de Turquía, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Khalil Hamra)

el dia12
Un hombre revisa un coche quemado tras un incendio en Guzelyali, a las afueras de Canakkale, en el noroeste de Turquía, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Khalil Hamra)

Un hombre revisa un coche quemado tras un incendio en Guzelyali, a las afueras de Canakkale, en el noroeste de Turquía, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Khalil Hamra)

el dia13
Los palestinos se apresuran a recoger los suministros de alimentos de los camiones que entraron por Israel, Jan Younis, Franja de Gaza. Fotografía: Hatem Khaled/Reuters

Los palestinos se apresuran a recoger los suministros de alimentos de los camiones que entraron por Israel, Jan Younis, Franja de Gaza. Fotografía: Hatem Khaled/Reuters

el dia14
Fuerzas de seguridad se preparan para evacuar un campamento de migrantes de 250 personas, establecido por la asociación humanitaria Utopía 56 frente al ayuntamiento, por orden del Alcalde. París, Francia. Fotografía: Luc Auffret/Anadolu/Getty Images

Fuerzas de seguridad se preparan para evacuar un campamento de migrantes de 250 personas, establecido por la asociación humanitaria Utopía 56 frente al ayuntamiento, por orden del Alcalde. París, Francia. Fotografía: Luc Auffret/Anadolu/Getty Images

el dia15
Hombres montan a caballo durante una actuación para celebrar el festival anual de Moussem, El Jadida, Marruecos. Fotografía: Abdel Majid Bziouat/AFP/Getty Images

Hombres montan a caballo durante una actuación para celebrar el festival anual de Moussem, El Jadida, Marruecos. Fotografía: Abdel Majid Bziouat/AFP/Getty Images

el dia16
Los juerguistas en balsas se dirigen a la playa de la Bahía de La Concha durante el festival Pirata Abordaia, San Sebastián, España. Fotografía: Ander Gillenea/AFP/Getty Images

Los juerguistas en balsas se dirigen a la playa de la Bahía de La Concha durante el festival Pirata Abordaia, San Sebastián, España. Fotografía: Ander Gillenea/AFP/Getty Images

el dia01
Simpatizantes del grupo Grieving for Gazza se manifiestan en Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Simpatizantes del grupo Grieving for Gazza se manifiestan en Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Los cuerpos de palestinos muertos en un ataque aéreo israelí son trasladados al Hospital Shifa en la ciudad de Gaza el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

El día en imágenes alrededor del mundo

Una mujer se abanica en una parada de autobús, en un día caluroso, junto a un cartel de una agencia de viajes que muestra a gente en la playa en Madrid, España, el viernes 8 de agosto de 2025. La Comunidad de Madrid sigue en aviso naranja, después de varios días soportando altas temperaturas. (Foto AP/Paul White)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
El arzobispo Jorge García Cuerva bendice a los trabajadores sindicalistas con agua bendita durante la peregrinación anual en honor a San Cayetano, patrono del trabajo, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

El día en imágenes alrededor del mundo

Residentes recuperan cables eléctricos que luego venderán tras un incendio que azotó una comunidad pobre en Manila, Filipinas, el miércoles 6 de agosto de 2025. (Foto AP/Aaron Favila)

El día en imágenes alrededor del mundo

Niños afganos posan para una foto con su maestra durante una clase de Corán en la escuela religiosa Abdullah Ibn-Masoud, en las afueras de Kabul, Afganistán, el martes 5 de agosto de 2025. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

El día en imágenes alrededor del mundo

El precandidato estaba internado desde el 7 de junio.

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Ver comentarios

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

La compañía área canceló todos sus vuelos y le ofreció varias alternativas a los pasajeros que iban a utilizar la terminal local entre septiembre y diciembre

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Lo más importante
Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario

Ovación
Vóley: Santa Fe dejó su huella en el Nacional Sub 16 con fuerte presencia rosarina
Ovación

Vóley: Santa Fe dejó su huella en el Nacional Sub 16 con fuerte presencia rosarina

Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Newells vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Newell's vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?
Información General

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia
Información General

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?
Información General

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

Kulfas: Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Kulfas: "Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo"

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"