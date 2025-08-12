En el calor del verano, palestinos hacen fila para recoger agua en un punto de distribución en la ciudad de Gaza, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)
Un hombre disfrazado de orangután descansa en una calle de Madrid, mientras la capital española soporta otra ola de calor, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)
Una pareja de novios posa para fotografías en el puente de Westminster, Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)
Un avión bombardero lanza agua para extinguir un incendio en una zona boscosa en Guzelyali, a las afueras de Canakkale, al noroeste de Turquía, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Khalil Hamra)
Peregrinos chiítas se refrescaron con agua rociada debido al calor extremo durante su marcha hacia Karbala para Arbaeen en Najaf, Irak, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Ammar Khalil)
Un recolector de basura recoge artículos reciclables, incluyendo plástico, de un vertedero en Lahore, Pakistán, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/K.M. Chaudary)
El ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Jan Lipavsky (derecha), y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, colocaron velas en el monumento a los soldados ucranianos caídos en la Plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Cachorros de león asiático Mali y Shanti se lavan después de disfrutar de un helado de sangre en el zoológico de Londres, mientras Reino Unido enfrenta la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que se esperan que alcancen los 30 grados, en Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)
Incendio forestal en la aldea de Theriano, cerca de la ciudad de Patras, en el oeste de Grecia, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Giannis Androutsopoulos
Una agricultora local, llora junto a uno de sus animales, muerto en un incendio en Guzelyeli, a las afueras de Canakkale, al noroeste de Turquía, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Khalil Hamra)
Un hombre revisa un coche quemado tras un incendio en Guzelyali, a las afueras de Canakkale, en el noroeste de Turquía, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Khalil Hamra)
Los palestinos se apresuran a recoger los suministros de alimentos de los camiones que entraron por Israel, Jan Younis, Franja de Gaza. Fotografía: Hatem Khaled/Reuters
Fuerzas de seguridad se preparan para evacuar un campamento de migrantes de 250 personas, establecido por la asociación humanitaria Utopía 56 frente al ayuntamiento, por orden del Alcalde. París, Francia. Fotografía: Luc Auffret/Anadolu/Getty Images
Hombres montan a caballo durante una actuación para celebrar el festival anual de Moussem, El Jadida, Marruecos. Fotografía: Abdel Majid Bziouat/AFP/Getty Images
Los juerguistas en balsas se dirigen a la playa de la Bahía de La Concha durante el festival Pirata Abordaia, San Sebastián, España. Fotografía: Ander Gillenea/AFP/Getty Images
Simpatizantes del grupo Grieving for Gazza se manifiestan en Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)