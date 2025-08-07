Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás navegan por la costa de la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, hacia la Franja de Gaza, en una protesta para exigir la liberación de sus seres queridos y hacer un llamado a terminar con la guerra, el jueves 7 de agosto de 2025. (AP Foto/Leo Correa)
Contenedores de ayuda humanitaria son lanzados desde un avión C-130 de la Fuerza Aérea Jordana a los palestinos en la Franja de Gaza, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/Raad Adayleh)
Soldados de la guardia de honor portan el ataúd del difunto Ion Iliescu, el primer presidente de Rumania elegido libremente tras la caída del comunismo en 1989, en el cementerio militar de Ghencea III, en Bucarest, Rumania, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/Andreea Alexandru)
Palestinos se apresuran a recoger la ayuda humanitaria lanzada en paracaídas a la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)
El presidente Donald Trump y líderes religiosos escuchan una actuación musical antes de firmar una orden ejecutiva durante el Día Nacional de la Oración en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 1 de mayo de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, Archivo)
El actor Willem Dafoe y el actor español Carlos Cuevas posan durante la sesión fotográfica de la película "The Birthday Party" en el 78.º Festival Internacional de Cine de Locarno, en Locarno, Suiza, el jueves 7 de agosto de 2025. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)
Mujeres y hombres trabajan en una fábrica de cuero en Dharavi, Mumbai, India, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)
Un rescatista de la Securité Civile junto al incendio forestal cerca de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, en el sur de Francia, el miércoles 6 de agosto de 2025. (Securité Civile vía AP)
Un avión sobrevuela un incendio forestal cerca de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, en el sur de Francia, el miércoles 6 de agosto de 2025. (Securité Civile vía AP)
Visitantes observan un robot en el Robot Mall, que se dice es la primera tienda 4S con robots inteligentes humanoides del mundo, en Beijing, China, el miércoles 6 de agosto de 2025. (Foto AP/Mahesh Kumar A.)
Dolientes rezan durante el funeral de la activista palestina Awdah Al Hathaleen, asesinada por un colono israelí según funcionarios sanitarios palestinos, en la aldea beduina de Umm al-Khair, en Cisjordania, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)
Agentes de policía se alinean en una protesta de jubilados, parte de las manifestaciones contra los recortes realizados por el gobierno de Javier Milei, Buenos Aires, Argentina. Fotografía: Juan Ignacio Roncoroni/EPA
Los Caballeros se enfrentan en el Castillo de Pendennis en uno de una serie de eventos organizados por English Heritage en todo el país este verano, Falmouth, Reino Unido. Fotografía: Ben Birchall/PA
Los globos aerostáticos crean un espectáculo visual como parte del festival Turkey Culture Route, una serie anual de eventos en todo el país organizados por el Ministerio de Cultura y Turismo, Nevehir, Turquía. Fotografía: Behcet Alkan/Anadolu/Getty Images
El arzobispo Jorge García Cuerva bendice a los trabajadores sindicalistas con agua bendita durante la peregrinación anual en honor a San Cayetano, patrono del trabajo, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 7 de agosto de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko)