14 de agosto 2025 · 13:54hs
El candidato presidencial Samuel Doria Medina saluda durante un mitin de cierre de campaña en El Alto, Bolivia, el miércoles 13 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Un hombre ondea banderas talibanes a la venta en medio del tráfico antes de las celebraciones por el cuarto aniversario de la retirada estadounidense de Afganistán y el inicio del gobierno talibán en Kabul, Afganistán, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Siddiqullah Alizai)

Manifestantes sostienen carteles en un campamento de personas sin hogar, el jueves 14 de agosto de 2025 en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

Las pertenencias de personas sin hogar de un campamento de tiendas de campaña bajo una autopista son retiradas por personal de limpieza del ayuntamiento, el jueves 14 de agosto de 2025, Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

Palestinos se apresuran a recoger ayuda humanitaria lanzada en paracaídas sobre Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Mujeres musulmanas chiítas rezan en el santuario de San Abdulazim en Shahr-e-Ray, al sur de Teherán, Irán, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Vahid Salemi)

Militares rusos y civiles intentan ayudar a una persona herida a salir de un coche en llamas en una calle tras un ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Bélgorod. (Canal de Telegram del gobernador regional de Bélgorod, Vyacheslav Gladkov, vía AP)

Un manifestante pinta una frase en el piso, frente a la policía, durante una protesta contra la llegada de un crucero con israelíes a bordo, en el puerto de Pireo, Grecia, el 14 de agosto de 2025. (AP Foto/Michael Varaklas)

Desplazados se encuentran en un campamento instalado en un complejo deportivo en Khar, en el distrito de Bajaur de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronterizo con Afganistán, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Qyass Khan)

Cadáveres de animales tras un incendio forestal en Caridade, noroeste de España, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Lalo R. Villar)

Robots vestidos como guerreros de terracota se preparan antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, celebrada en Pekín, China, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

Mujeres observan una pantalla con imágenes de las personas que murieron durante el ataque transfronterizo perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova, a su llegada al Concierto de Sanación Nova en Tel Aviv, Israel, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit)

Un miembro de la Guardia Nacional habla por teléfono celular mientras los viajeros llegan a la entrada de la Estación Unión, cerca del Capitolio, en Washington, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/J. Scott Applewhite)

Familias junto a un tanque Al-Khalid, fabricado en Pakistán, durante una exhibición de defensa celebrada en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de Pakistán, en Islamabad, Pakistán, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Anjum Naveed)

Dolientes llevan globos a la catedral de Bogotá, Colombia, antes del funeral del aspirante presidencial y senador opositor Miguel Uribe, quien falleció por heridas de bala sufridas en un mitin político el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Ivan Valencia)

