el dia02.jpeg

Un guía tira de su caballo frente a la instalación titulada "I See I See" de la artista visual Federica Di Carlo durante la exposición de arte contemporáneo "Forever Is Now" en el sitio histórico de las pirámides de Giza, en las afueras de El Cairo, Egipto, el martes 29 de octubre de 2024. (Foto AP/Amr Nabil)