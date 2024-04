Ecuador invadió la embajada de México, que rompió relaciones diplomáticas

La policía irrumpió en la sede mexicana en Quito, luego de que allí alojaran al ex vicepresidente Jorge Glas, quien había buscado asilo. Enérgica protesta del país norteamericano.

El gobierno de México puso fin a sus relaciones diplomáticas con Ecuador después de que la policía irrumpiera en la embajada de México el viernes por la noche para arrestar a un ex vicepresidente ecuatoriano, un uso extraordinario de la fuerza que conmocionó y desconcertó a los líderes y diplomáticos regionales.

Es inaudito e inadmisible lo ocurrido en la embajada de México en Ecuador, saltándose toda las leyes internacionales la policía allanó suelo mexicano para secuestrar a Jorge Glas. Roberto Canseco, jefe de la cancillería mexicana intentó impedirlo.

Noboa sacó de la ley a Ecuador.

Noboa sacó de la ley a Ecuador. pic.twitter.com/pXOzKCBIh1 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 6, 2024

"Esto no es posible. No puede ser. Esto es una locura”, dijo a la prensa local Roberto Canseco, jefe de la sección consular de México en Quito, afuera de la embajada justo después del allanamiento. “Estoy muy preocupado porque lo podrían matar. No hay base para hacer esto. Esto está totalmente fuera de lo normal”.