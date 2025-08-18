La IA llega al registro civil: una bebé en Colombia fue nombrada "Chat Yipiti"

Una familia colombiana sorprendió a todos as al nombrar a su hija con un guiño a la inteligencia artificial. El caso reabre el debate sobre la creatividad en el registro civil.

La influencia de la era digital alcanzó un nuevo y sorprendente hito en Cereté, Colombia con el registro de una bebé recién nacida que lleva un nombre inusual: Chat Yipiti Bastidas Guerra . La noticia, que se viralizó en redes sociales y generó debate en todo el país, es una clara referencia a la popular tecnología de inteligencia artificial, con una fonética similar a la de "Chat GPT".

El registro, según información extraoficial, se realizó el viernes 15 de agosto. La decisión de los padres, que buscaban un nombre original, ha desatado una ola de comentarios que oscilan entre la creatividad y la sorpresa ante una muestra tan palpable del impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

Este caso reabre el debate sobre la libertad de los padres a la hora de elegir el nombre de sus hijos y los límites legales. Si bien la ley colombiana es flexible, la Registraduría Nacional ha vetado nombres en el pasado cuando considera que pueden atentar contra la dignidad del menor o propiciar situaciones de matoneo. Nombres como Miperro, Satanás o Warnerbro han sido rechazados anteriormente.

¿Una tendencia en nombres tecnológicos?

Por ahora, se cree que Chat Yipiti es la única persona con ese nombre en Colombia. La historia plantea la pregunta de si veremos una tendencia creciente de nombres inspirados en la tecnología o si este caso quedará como una anécdota singular. El fenómeno no solo ilustra el alcance de la inteligencia artificial en las decisiones familiares, sino que también nos invita a reflexionar sobre la identidad, la cultura y las implicaciones que pueden tener estos nombres en el futuro de los menores.

La historia de Chat Yipiti se suma a una lista de nombres curiosos registrados en Colombia, como el reciente caso en Chigorodó, Antioquia, donde un bebé fue llamado Luis Bensonbun en un intento de homenaje al cantante Benson Boone, pero con un error de escritura. Ambos casos demuestran la fuerza de la cultura pop y la era digital en las decisiones de las familias. Las autoridades, por su parte, recomiendan a los padres reflexionar sobre las consecuencias y posibles dificultades que sus hijos podrían enfrentar con nombres poco comunes.