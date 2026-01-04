La Capital | El Mundo | Argentina

Argentina participó de la reunión de la Celac, que no logró un comunicado conjunto

El bloque buscaba el repudio a Estados Unidos por su intervención en Venezuela, pero diez países no estuvieron de acuerdo en los términos de la posición conjunta

4 de enero 2026
Argentina participó de la reunión de urgencia que realizó este domingo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que buscaba el repudio a Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro, pero los países mostraron distintas posiciones y no alcanzaron un acuerdo conjunto.

La reunión por videoconferencia, convocada por el presidente pro tempore del bloque, el colombiano Gustavo Petro, y de la que participaron cancilleres y representantes diplomáticos de los 33 países, tenía como objetivo fijar una posición conjunta en contra de la intervención estadounidense en territorio venezolano. Pero hubo diez países que se opusieron con diferentes matices: ellos fueron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Trinidad y Tobago.

>> Leer más: España, Brasil y México lanzan un fuerte rechazo a la intervención militar de EEUU en Venezuela

Previamente, España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay firmaron un comunicado conjunto condenando la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Los seis países repudiaron las acciones ejecutadas por el gobierno de Donald Trump y subrayaron que el operativo militar representa un quiebre en las normas básicas del derecho internacional.

El documento destaca las "profunda preocupación y rechazo" a "las acciones militares ejecutadas unilateralmente" en Venezuela, ya que "contravienen principios fundamentales del derecho internacional".

También indica que "la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones".

Finalmente, el comunicado conjunto reafirma "el carácter de América Latina y el caribe como zona de paz" y hace un "llamado a la unidad regional".

