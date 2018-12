El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, fue condenado ayer a tres años de prisión por mentir sobre los negocios de su ex defendido en Rusia y pagar, por orden del magnate inmobiliario, a dos actrices pornos para que no contaran que tuvo relaciones sexuales durante la campaña presidencial de 2016. Cohen, quien argumentó ante un juez federal que se dejó llevar por "la lealtad ciega" a su ex jefe cuando "tapó" sus "trapos sucios", es el primer miembro del círculo íntimo de Trump que recibe una condena de prisión y por delitos vinculados al actual presidente de Estados Unidos.

Otras personas del círculo íntimo de Trump fueron sentenciadas, procesadas o están siendo investigadas por un amplio espectro de delitos comerciales y penales; sin embargo, la condena que emitió ayer en Manhattan el juez federal William H. Pauley III involucra de manera directa al actual mandatario. "En algún momento, Cohen perdió su compás moral. Como abogado, Cohen debería haber actuado mejor", concluyó el juez, quien además le impuso multas y una indemnización por casi 2 millones de dólares.

Según el fallo, Cohen fue condenado por mentirle al Congreso y al FBI, las dos instituciones que investigaron o investigan la posibilidad de un complot entre la campaña electoral de Trump y el gobierno de Rusia para perjudicar a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton antes de las últimas elecciones presidenciales. Dentro de esa investigación y luego que las evidencias no le dejaran más opción, Cohen se declaró culpable de mentirle al Congreso y el FBI sobre un proyecto inmobiliario de La Organización Trump —el emporio del actual presidente estadounidense— en Moscú que se discutió durante la campaña de 2016.

Además, terminó aceptando y se declaró culpable de mentir sobre el pago que le hizo a dos mujeres que habían tenido relaciones sexuales con Trump para que no lo contaran durante la campaña. Cohen destacó que Trump le ordenó hacer esos pagos. Según la ley electoral estadounidense, todos los gastos que ordena un candidato durante la campaña electoral deben ser declarados como gastos de campaña.