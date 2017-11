Brasil: Temer pierde a su principal socio de gobierno

El partido del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, principal aliado del gobierno de Michel Temer, dejará de formar parte del actual Ejecutivo para prepararse con un candidato propio para las elecciones de octubre, postulación para la que se perfila como favorito el gobernador del Estado de San Pablo, Geraldo Alckmin. "El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) no forma más parte de la base del gobierno", dijo a periodistas el jefe de gabinete del gobierno, Eliseu Padilha, confirmando el desembarco de los "tucanes" del Poder Ejecutivo.

La decisión tiene ver con que el gobernador de San Pablo, Alckmin, puso como condición abandonar a Temer para tomar las riendas del partido y posicionarse como precandidato presidencial en octubre de 2018, carrera para la cual cuenta con un 8 por ciento de intención de voto.

Férreo opositor

El PSDB era el tradicional opositor del gobierno del Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) y aportó su plan de gobierno el año pasado, cuando respaldó la asunción de Temer, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB). El jefe de gabinete y el propio Alckmin dijeron que pese a la ruptura el PSDB votará a favor de la reforma jubilatoria, así como lo hizo con la reforma laboral y la enmienda constitucional que congeló por 20 años el techo del gasto público. El propio Cardoso (1995-2002), luego de haber respaldado desde el inicio a Temer, anunció que ya no tiene sentido seguir en el gobierno actual cuando se busca un candidato propio en octubre. "No necesitamos de una fecha para salir del gobierno. El PSDB quiere tener candidato a presidente y entonces necesita tener autonomía, cara propia. Este gobierno es del PMDB. No se rompe del todo porque necesitamos apoyar las reformas", dijo Cardoso.

El jefe de gabinete de Temer dijo que el día 9 —después de la primera votación de la reforma jubilatoria, prevista para el 6— el PSDB dejará el gobierno. Padilha no descartó una alianza con el PSDB para 2018 pero dijo que el PMDB —la fuerza más grande del país— apoyará a quien "defienda el legado de Temer". El PSDB tiene tres ministerios y apenas el de Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, permanecería por una acuerdo personal con el jefe de Estado.