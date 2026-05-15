Monjes budistas de Myanmar visitan templos antiguos en el distrito de Bagan Nyaung U, en el centro de Myanmar, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Aung Shine Oo)
Un trabajador transporta carne de cerdo dentro de una carnicería en el mercado de Mataderos en Buenos Aires, Argentina, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd
El artista callejero Mauro Maureira pinta una imagen de Jesucristo mientras los fieles participan en la procesión del Cristo de Mayo en Santiago de Chile, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Esteban Felix)
Sillas de playa esperan a los clientes en el mar Báltico, en Travemünde, Alemania, la tarde del domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Michael Probst)
Turistas se toman una selfie en un mirador en Willemstad, Curazao, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Varias personas observan a través de las ventanas de un edificio dañado tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Varias personas depositan flores frente a una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Robots humanoides compiten en una demostración de boxeo durante el día de prensa conmemorativo de la inauguración del Parque de Robots Galaxy en Seúl, Corea del Sur, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)
Robots humanoides realizan una exhibición durante el día de prensa conmemorativo de la inauguración del Parque de Robots Galaxy en Seúl, Corea del Sur, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)
Militares rusos portan banderas tras su liberación del cautiverio, luego de un intercambio entre Rusia y Ucrania en la frontera ucraniano-bielorrusa, en Bielorrusia. (Foto del Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)
Una persona limpia un Morris Minor durante una jornada de preparación en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS, que abrirá sus puertas en el Royal Hospital Chelsea la próxima semana, en Londres, el viernes 15 de mayo de 2026. (James Manning/PA vía AP)
Cara Delevingne (izquierda) y el director Jordan Firstman posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Club Kid" durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/John Locher)
Vista del funeral del difunto cardenal Emil Paul Tscherrig en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
Nitzan Schlezinger observa una imagen de su padre, Asaf Schlezinger, entre las fotografías de las víctimas del ataque al Festival de Música Nova en Re'im, distrito sur del Néguev, Israel, en el Parque Lincoln de la Exposición Nova. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times vía AP)
Los participantes del Maratón de Entrenamiento suben por el Long Walk durante el Royal Windsor Horse Show en Windsor, Inglaterra, el viernes 15 de mayo de 2026. (Andrew Matthews/PA vía AP)