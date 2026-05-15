El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital
15 de mayo 2026 · 12:06hs
el dia01
Monjes budistas de Myanmar visitan templos antiguos en el distrito de Bagan Nyaung U, en el centro de Myanmar, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Aung Shine Oo)

Monjes budistas de Myanmar visitan templos antiguos en el distrito de Bagan Nyaung U, en el centro de Myanmar, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Aung Shine Oo)

el dia02
Un trabajador transporta carne de cerdo dentro de una carnicería en el mercado de Mataderos en Buenos Aires, Argentina, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd

Un trabajador transporta carne de cerdo dentro de una carnicería en el mercado de Mataderos en Buenos Aires, Argentina, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd

el dia03
El artista callejero Mauro Maureira pinta una imagen de Jesucristo mientras los fieles participan en la procesión del Cristo de Mayo en Santiago de Chile, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Esteban Felix)

El artista callejero Mauro Maureira pinta una imagen de Jesucristo mientras los fieles participan en la procesión del Cristo de Mayo en Santiago de Chile, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Esteban Felix)

el dia04
Sillas de playa esperan a los clientes en el mar Báltico, en Travemünde, Alemania, la tarde del domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Michael Probst)

Sillas de playa esperan a los clientes en el mar Báltico, en Travemünde, Alemania, la tarde del domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Michael Probst)

el dia05
Turistas se toman una selfie en un mirador en Willemstad, Curazao, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Turistas se toman una selfie en un mirador en Willemstad, Curazao, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

el dia06
Varias personas observan a través de las ventanas de un edificio dañado tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Varias personas observan a través de las ventanas de un edificio dañado tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

el dia07
Varias personas depositan flores frente a una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Varias personas depositan flores frente a una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

el dia09
Robots humanoides compiten en una demostración de boxeo durante el día de prensa conmemorativo de la inauguración del Parque de Robots Galaxy en Seúl, Corea del Sur, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)

Robots humanoides compiten en una demostración de boxeo durante el día de prensa conmemorativo de la inauguración del Parque de Robots Galaxy en Seúl, Corea del Sur, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)

el dia10
Robots humanoides realizan una exhibición durante el día de prensa conmemorativo de la inauguración del Parque de Robots Galaxy en Seúl, Corea del Sur, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)

Robots humanoides realizan una exhibición durante el día de prensa conmemorativo de la inauguración del Parque de Robots Galaxy en Seúl, Corea del Sur, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)

el dia11
Militares rusos portan banderas tras su liberación del cautiverio, luego de un intercambio entre Rusia y Ucrania en la frontera ucraniano-bielorrusa, en Bielorrusia. (Foto del Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)

Militares rusos portan banderas tras su liberación del cautiverio, luego de un intercambio entre Rusia y Ucrania en la frontera ucraniano-bielorrusa, en Bielorrusia. (Foto del Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)

el dia12
Una persona limpia un Morris Minor durante una jornada de preparación en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS, que abrirá sus puertas en el Royal Hospital Chelsea la próxima semana, en Londres, el viernes 15 de mayo de 2026. (James Manning/PA vía AP)

Una persona limpia un Morris Minor durante una jornada de preparación en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS, que abrirá sus puertas en el Royal Hospital Chelsea la próxima semana, en Londres, el viernes 15 de mayo de 2026. (James Manning/PA vía AP)

el dia13
Cara Delevingne (izquierda) y el director Jordan Firstman posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Club Kid" durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/John Locher)

Cara Delevingne (izquierda) y el director Jordan Firstman posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Club Kid" durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/John Locher)

el dia14
Vista del funeral del difunto cardenal Emil Paul Tscherrig en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)

Vista del funeral del difunto cardenal Emil Paul Tscherrig en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el viernes 15 de mayo de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)

el dia15
Nitzan Schlezinger observa una imagen de su padre, Asaf Schlezinger, entre las fotografías de las víctimas del ataque al Festival de Música Nova en Re'im, distrito sur del Néguev, Israel, en el Parque Lincoln de la Exposición Nova. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times vía AP)

Nitzan Schlezinger observa una imagen de su padre, Asaf Schlezinger, entre las fotografías de las víctimas del ataque al Festival de Música Nova en Re'im, distrito sur del Néguev, Israel, en el Parque Lincoln de la Exposición Nova. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times vía AP)

el dia08
Los participantes del Maratón de Entrenamiento suben por el Long Walk durante el Royal Windsor Horse Show en Windsor, Inglaterra, el viernes 15 de mayo de 2026. (Andrew Matthews/PA vía AP)

Los participantes del Maratón de Entrenamiento suben por el Long Walk durante el Royal Windsor Horse Show en Windsor, Inglaterra, el viernes 15 de mayo de 2026. (Andrew Matthews/PA vía AP)

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