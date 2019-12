Una fotonovela para alertar sobre la violencia de género

El grupo que asistió al taller estuvo a cargo de las fotos, la producción y el guión de la revista "La historia de Alicia no es de maravilla".

El grupo que asistió al taller estuvo a cargo de las fotos, la producción y el guión de la revista "La historia de Alicia no es de maravilla".

La historia de Alicia no es de maravillas es, como los propios autores explican, “una fotonovela desgarradora que cuenta las vivencias de Alicia, en una realidad dura y lejos de la fantasía”. La producción fue realizada en el marco del programa Nueva Oportunidad y el apoyo de Asociación Civil Miradas.

La fotonovela cuenta la historia de Alicia, una joven ama de casa de 30 años atrapada en un espiral de violencia de género por parte de Carlos, su pareja. El hombre la humilla, monta escenas de celos, le impide ver a sus amigas y le pega. Para Carlos, Alicia es de su propiedad. “No me hace caso, me miente y a mí se me fue la mano”, llega incluso a decirle Carlos a Mirta, la madre de Alicia. Hasta que ella recibe la ayuda de otras mujeres y logra “reconstruirse” y “recuperar su libertad”. La historia de Alicia y Carlos, y el entorno que rodea a la pareja, está contada íntegramente en el formato de fotonovela. Los textos y los actores de la cada cuadro son los y las jóvenes que participaron del taller de fotografía coordinado por Héctor Río, reportero gráfico de La Capital, con la asistencia de la psicóloga María Belén Trejo y la trabajadora social Mariana Margherit. El tercer tiempo —un espacio donde cada 15 días las y los integrantes del taller hablan sobre sus problemáticas y derechos— fue coordinado por Paula Etchart (licenciada en trabajo social) y la revista de la fotonovela fue diseñada por Jorgelina Cerrutti, también de La Capital.

María Emilia Orellana tiene 29 años y fue una de las chicas que en marzo pasado inició el curso de fotografía del Nueva Oportunidad. Fue en ese espacio que, como trabajo de fin de año, el docente a cargo les propuso hacer una fotonovela sobre la violencia de género, que precisamente fue uno de los temas que se charlaron durante el año. “La verdad es no había leído ninguna fotonovela, el profe nos mostró varias, vimos cómo se hacían y entonces fuimos tirando ideas”, cuenta María Emilia, quien para la revista sacó fotos y también trabajó en la producción de algunas escenas. “La revista quedó muy linda y todos quedamos muy satisfechos”, agrega.

La joven asistente al taller de fotografía destaca además la importancia de generar instancias de diálogo y reflexión sobre la violencia de género, eje de la fotonovela: “Las chicas se tienes que empezar a dar cuenta qué es la violencia de género, porque muchas la confunden con amor, lo dejan pasar y termina en algo grave. Muchas no se dan cuenta y piensan que cuando las controlan es una cuestión de amor”. María Emilia confía en que el trabajo realizado le sirva al menos a una de entre miles de chicas que padecen este tipo de violencia.

Jezabel Fernández (17 años) terminó este año la secundaria en la Escuela Nº 350 Provincia de Santa Fe, de Uriburu y Rodríguez, y fue otra de las asistentes al taller del Nueva Oportunidad. En su caso, le tocó interpretar a la amiga de la protagonista. La amiga que la visitaba y descubría los moretones en el brazo de Alicia y que luego de transmitirle esa preocupación a otros amigos, la ayudaba a realizar la denuncia correspondiente. “Me encantó hacer la fotonovela, fue un esfuerzo entre todos y hacerlo cada semana fue increíble. Y además el tema, que hoy en día se habla mucho y está bueno abrirle la cabeza capaz a otros jóvenes que no tienen ni idea de esa situación. Porque quizás la persona que lo está sufriendo no sabe qué hacer o quién recurrir”, reflexiona la adolescente. Entre las escenas que más la impactaron de la historia que le tocó contar se queda con la que muestra la agresión física de Carlos, quien toma por el brazo a Alicia mientras ella se cubre y pide a gritos que deje de pegarle. Jezabel además agradece al grupo del Nueva Oportunidad por el espacio y al profesor del taller de fotografía “por proponer este tema, que para mí es fundamental que llegue a otras personas, tomen conciencia y puedan salir de ese lugar”.

Los y las integrantes del taller y protagonistas de la historia de la fotonovela son Ariel Pafumi, Candela Petry, Estefanía Fernández, Eugenia Princich, Evelyn Rolón, Ignacio López, Jezabel Fernández, Laura Catalano, Luciano Romero, Mariana Muñoz, María Emilia Orellana y Renzo Ruíz Díaz. En la última página de la revista están sus rostros y debajo, una frase sobre distintas situaciones donde se puede reconocer el ejercicio de la violencia de género. Y la recomendación de hacer la denuncia en el teléfono verde (0800 444 0420, todos los días del año, durante las 24 horas), o en los Centros Territoriales de Denuncias.