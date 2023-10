Teatro x la Identidad sale a escena contra el negacionismo y por los nietos que faltan

Pasan los años y la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo no sólo no se diluye sino que se intensifica con la participación de jóvenes que se interesan en la tarea de encontrar a las nietas y los nietos apropiados durante la dictadura . Son chicas y chicos que acompañan a madres y padres que tienen dudas a transitar el camino para conocer sus orígenes. A veces ese recorrido empieza con una obra de teatro como las que se ponen en escena desde este martes en Rosario.

tirano.jpg El elenco de "La caída del tirano", en Teatro por la Identidad.

“El negacionismo es un tema que ya ha salido en otros debates de años anteriores, pero creemos que este año, por todo lo que está pasando, por la cuestión política, surgirá en los debates, regresa el planteo de que hubo una guerra, de la teoría de los dos demonios, entonces trabajamos sobre eso”, afirma con el aplomo de quien ha desarrollado una pedagogía de la memoria.

“Nosotros siempre con mucho respeto escuchamos las opiniones de todos y lo que sí intentamos es que se pueda repreguntar sobre aquellas afirmaciones que son como muy negacionistas. A alguien que afirma que no hay derechos o que hay que tener libertades, lo que hacemos es devolver la pregunta: ¿qué son nuestros derechos y qué es la libertad? Cuando empezás a preguntar o repreguntar qué quieren decir con eso, muchas veces no se sabe dar una respuesta, porque en realidad nunca se instaló la pregunta. Ni se indagó sobre el origen de esa afirmación que están haciendo”, reflexiona.

Nada menos que el candidato más votado de las Paso, Javier Milei (La Libertad Avanza), en el primer debate televisivo de presidenciables habló de “guerra” y desestimó que sean 30 mil los desaparecidos. “Están instalando nuevamente la teoría de los dos demonios, que cada tanto vuelve, o alguien la trae a cuenta. Surge el pensamiento de que hubo una guerra y cuando alguien lo manifiesta en las charlas con los estudiantes entonces empezamos a trabajar en lo que significa el genocidio”, explica Bozzini.

“Un estado genocida persigue específicamente a un grupo determinado de personas con una ideología determinada y las asesina. Es el Estado quien asesina, secuestra, desaparece y roba bebés, es el Estado —que tendría que protegerte—, quien te secuestra y te tortura y te hace desaparecer. Entonces, no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un estado genocida”, desarrolla a modo de estrategia para trabajar con los estudiantes tanto en las charlas de “Teatro x la Identidad” y también —por qué no—, en cada aula en la que surja el debate.

Bozzini asegura que es un tema que hay que reforzarlo y trabajarlo cada vez. “Hay que ver cuáles son las diferencias entre un genocidio y una guerra, y si bien puede haber habido víctimas, como suelen decir del otro lado, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos sobre esa temática. Partimos de la base que nadie está de acuerdo en matar a otro porque no piensa igual que vos, eso desde ya. Y que si alguien cometió un delito o mató a alguien, tendría que haber tenido el derecho a defenderse en un juicio o haber ido a prisión o lo que sea, y eso no sucedió, acá el Estado directamente asesinó, hizo desaparecer esos cuerpos y hoy no sabemos dónde están”.

Las obras comienzan este martes 3 de octubre y se extenderán hasta el 10 de octubre con dos modalidades: siete presentaciones para escuelas y una para público general con temáticas que este año son muy variadas. “Son todas obras que tienen hechas muchas funciones en la ciudad, gente que está trabajando en teatro hace muchísimo tiempo y que nos ha acompañado de una u otra manera a lo largo de los años y que sigue sumándose. Hay obras que tratan sobre todo de género, desde Territorio Coraje, a Nadadoras, a Mau Mau, que es la historia también de dos mujeres que están en una disco de los años 90, 80, y toda esa situación que se da entre ellas. En Territorio Coraje se habla sobre la historia de Juana Azurduy. La que se presenta para todo público es Proyecto Rec atravesada por la temática de la identidad y sobre todo del cuerpo. Es una obra más bien performática, con cierta complejidad porque tiene muchos lenguajes”.

Las obras de este año son seis: “Nadadoras siempre vigentes”, “MAU MAU, o la tercera parte de la noche”, “Territorio Coraje”, “Cenizas en las manos”, “Todavía no”, “Proyecto (REC)” que se muestran en tres salas rosarinas: Empleados de Comercio, Gran Salón de Plataforma Lavardén y Vigil Sala Ambrosio Morante.

Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad o conocés a alguien que duda, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo (www.abuelas.org.ar). En Rosario podes escribir a rosario@abuelas.org.ar