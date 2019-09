Simón Bolívar, en clave de serie

La figura de Simón Bolívar es decisiva en la historia de la América Latina, en las luchas por la independencia y la construcción de un continente unido. ¿Cuánto se sabe del prócer como militar? ¿Y cuánto de su vida personal, de su familia, de sus amores, de su formación y sus maestros? La serie Bolívar, una lucha admirable —que se puede ver en Netflix— es una posibilidad para adentrarse en estas preguntas, o al menos asomarse en clave de serie, claro.

Se estrenó a nivel mundial a fines de junio de este año. La serie colombiana relata cómo fue la infancia, juventud y la carrera militar del libertador. Además de contar con singular emoción la proeza de las batallas contra el ejército realista para construir la Patria Grande, liberando Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, la serie también cuenta cómo debió enfrentar a los enemigos internos.

Educadores

Una buena parte de esta versión —de producción colombiana— está dedicada a su vida más íntima. Y si bien a veces roza la lógica de la telenovela más clásica, la personalidad del líder de la Patria Grande la supera.

Varios de los segmentos se vuelcan a contar la participación decisiva que tuvieron en la educación y en la formación general de Bolívar sus maestros Simón Rodríguez y Andrés Bello. Y esto es principal para entender qué ideales guiaron la lucha para que las naciones americanas dejaran de ser colonias de Europa.

Al maestro Simón Rodríguez le tocó orientar al niño y joven Simón Bolívar, pero será una influencia permanente en la vida del libertador. Una presencia que cobrará fuerza en el reencuentro que ambos —maestro y prócer— tienen en Europa. La participación de Andrés Bello —un intelectual de primer orden- en esta educación no es menor.

Mujeres

Otra de las virtudes de esta producción es la manera que elige ubicar a las mujeres, mayormente ninguneadas por la historia o bien relegadas a segundos papeles. Por el contrario en la serie se destaca el rol de la madre de Bolívar, quien debió hacerse cargo de la familia (de Simón y su hermano Juan Vicente, y las hermanas Juana y María Antonia) y la administración de una cuantiosa fortuna. También los papeles de la esclava Hipólita (quien se ocupó de la crianza de Bolívar), de su esposa María Teresa, de las mujeres que pelearon en el frente de todas las batallas, y de la inolvidable Manuelita Sáenz, entre tantas otras.

Bolivar serie

Su vida

Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas y falleció en Santa Marta (Colombia) el 17 de diciembre de 1830. No solo entregó su fortuna personal a la causa libertadora que abrazó, sino que no midió los problemas de salud que padecía y entregó su vida a la libertad e independencia de América. "Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aun mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y amor por la libertad. (...) Mis últimos votos son por la felicidad de la patria; si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al imperio", redactó Bolívar en su testamento, días antes de morir.

Se puede discrepar con algunos capítulos de la serie —el encuentro con San Martín en Guayaquil, es uno de ellos— o miradas sobre algunos personajes. Pero la serie emociona profundamente, nos ubica en nuestra historia más cercana y genera muchas ganas de conocer, de saber más, ahora sí a través de nuevas lecturas sobre la vida de Simón Bolívar.