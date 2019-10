Oesterheld y el héroe colectivo

Del 10 al 13 de octubre, Rosario será sede de la décima edición de la Crack Bang Boom, la ya tradicional convención internacional de historieta de Rosario. Este año, el evento se propone homenajear a la historieta nacional. Por eso quizás una buena forma de ir calentando motores es adentrarse en la vida de unos de los principales íconos del cómic argento: El Eternauta.

Creado por el guionista Héctor Germán Osterheld y el dibujante Francisco Solano López, fue publicada originalmente por entregas semanales en la revista Hora Cero entre 1957 y 1959, aunque con el paso del tiempo fue reeditada en formato de libro en múltiples ocasiones.

En Continuará, el programa que Juan Sasturain conducía por Canal Encuentro, hay un capítulo dedicado exclusivamente al personaje de aventuras más importante de la historieta argentina. Aquel que, con sus amigos, enfrentó a los invasores del espacio —a los Manos y a los Ellos— y a "esa nevada irreal, nevada de dibujos animados y mortal, terriblemente mortal". Allí se repasa no solo la vida del personaje sino también la del guionista Oesterheld, nacido el 25 de julio de 1919 en Buenos Aires y desaparecido por la última dictadura cívico militar en 1977.

El capítulo de Canal Encuentro está disponible en YouTube y dura casi media hora, alternando pasajes del cómic nacional con intervenciones del profesor de filosofía Pablo Capanna y el guionista Carlos Trillo. También aparece el artista Martín Mórtola Oesterheld, hijo de unas de las cuatro hijas desaparecidas del guionista. "El pequeño Martín, antes de ser entregado a su abuela por el ejército, fue el último miembro de la familia que vio con vida y en cautiverio a Héctor Germán Oesterheld", cuenta Sasturain en el video.

Los dibujos de Solano

Pero el hilo conductor del video es la jugosa entrevista cara a cara que Sasturain mantiene con Solano López, fallecido en agosto de 2011, donde habla de cómo creó los personajes —tanto los héroes como los villanos— y de su relación con el guionista desaparecido.

"Nos veíamos poco. El contacto (con Oesterheld) era a través de los guiones. Me venían tres páginas por semana escritas a mano, con una letra ilegible. No muy explícitas pero trabajadas con mucha habilidad para que con la menor cantidad de palabras diera la mayor cantidad de información", cuenta el dibujante original de El Eternauta, ya que años después Oesterheld hizo una nueva versión con Alberto Breccia para la revista Gente, con algunas modificaciones al guión original: ahora la invasión alienígena no era en todo el planeta, porque las potencias habían pactado con el invasor la entrega del Tercer Mundo a cambio de no ser atacadas.

Batalla local

Tal como señala Sasturain, uno de los aciertos de la obra es que a diferencia de las mayoría de las historias de ciencia ficción y de platos voladores, ya sea en novelas o películas, esta no sucede en los Estados Unidos. En El Eternauta aparece la cancha de River, la General Paz o el Congreso Nacional. La invasión ocurría en el corazón de Buenos Aires.

En el prólogo original de la obra, Osterheld confiesa que siempre se sintió fascinado por la idea de crear "una versión" del Robison Crusoe, el héroe perdido y solitario de Daniel Defoe. Pero rodeado no por el mar sino por la muerte. Pero en El Eternauta, Juan Salvo no está solo. Está Elena y Martita, su familia. También sus amigos y los nuevos compañeros de aventuras, como Franco, el tornero, "que termina siendo más héroe que ninguno de los que iniciaron la historia". Por eso sobre el final del prólogo admite: "Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central, El Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo".