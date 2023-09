La biblioteca que se fundó junto al Negro Fontanarrosa

Biblioteca Popular Roberto Fontanarrosa

Desde aquel momento fundacional, la biblioteca de Esteco 778 no dejó de crecer en convocatoria y propuestas. Aquel objetivo de brindar a los estudiantes acceso a libros y un lugar para estudiar fue logrado ampliamente a través de sus talleres de apoyo escolar, que son el resultado de un sólido trabajo en red que La Fontanarrosa supo desarrollar con instituciones educativas de la zona, como el Jardín de Infantes Nº 232, la Escuela Nº 825 Leopoldo Herrera, un Complejo Evangélico Educativo del barrio y la Escuela Secundaria Orientada Nº 408. “Tenemos mucho interés en la alfabetización de niños y jóvenes, por eso ponemos los talleres de apoyo escolar a disposición de las escuelas del barrio y recibimos a chicos y chicas por recomendación de sus docentes en forma gratuita”, afirma Albina, que sabe que muchas familias no pueden pagar un maestro particular y que la labor social de la Fontanarrosa es clave en este sentido.