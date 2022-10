De ser mejor promedio en la UNR a un doctorado en Madrid

Los primeros años cursó todas las materias a la mañana y luego a la tarde. No tenía un horario fijo de estudio. “Intentaba aprobar y que me vaya bien en los finales, pero el promedio no era algo que me preocupara”, dice quien sacó casi todos diez, un par de nueves y un ocho en toda la carrera. Aunque reconoce que le dedicó más tiempo a las asignaturas que menos le gustaban porque eran las que más le costaban.