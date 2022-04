"The Offer" recrea el drama detrás del rodaje del clásico "El padrino"

El detalle que se revela en la serie de 10 episodios “The Offer”, que se estrena mañana por Paramount+, es que la presión de la mafia fue sólo una de múltiples dificultades que Ruddy, Evans y otros involucrados sortearon para lograr que se hiciera la película. “No podía creer algunas de las historias”, dijo Goode. Patrick Gallo, que interpreta a Puzo, agregó: “Si te encanta la película, no creerás las cosas que pasaron para realizarla”.

Aunque “The Godfather” es un ejemplo extremo, Colin Hanks, quien interpreta a uno de los ejecutivos de la empresa que en ese entonces era dueña de Paramount, Gulf + Western, considera que “The Offer” es una ventana hacia lo difícil que es hacer cualquier cosa en Hollywood.

The Offer (2022) - Tráiler Subtitulado en Español - Serie

"Es una serie interesante para la gente que ha visto «El padrino» y les encanta «El padrino» porque obviamente conocerán las locaciones, conocerán a los personajes y podrán conocer sobre la realización de la película. Pero creo que incluso para alguien que no haya visto «El padrino» es una revisión bastante interesante de lo difícil que es”.

También demuestra lo voluble que puede ser Hollywood. “He hablado con cineastas realmente aclamados y reconocidos que hicieron una película increíble y luego asumieron que podrían hacer lo que quisieran después y no pudieron”, dijo Teller. “Incluso algunas estrellas de cine verdaderamente grandes, te sorprendería lo rápido que se desvanece el entusiasmo por ellas si no están teniendo un éxito. Y alguien me dijo: «En este negocio, a nadie le importa lo que hiciste hace dos años». Creo que a nadie le importa lo que hiciste hace siete meses. Es un campo de pruebas constante”.

“The Offer” muestra una imagen heroica de Ruddy, quien protegió la visión creativa del director Francis Ford Coppola, al tiempo que resistía las presiones de todos los demás. Retrata cómo Coppola quería desesperadamente al entonces desconocido actor de teatro Al Pacino para el papel de Michael Corleone, lo que al principio escandalizó a Evans y Gulf + Western.

También pensaba que Marlon Brando era perfecto como Don Corleone, incluso a pesar de que Brando era considerado muy poco confiable en ese entonces. Ruddy persistió e hizo que fuera posible. “Si él creía en alguien y te decía que te respaldaba, lo hacía. Lo hizo hasta el final”, dijo Teller.

78344143.jpeg Colin Hank encarna a Barry Lapidus, un ejecutivo de Paramount.

Ruddy fue el único productor de la película, una rareza en el Hollywood actual, pero su sistema de apoyo incluía a su asistente Bettye McCartt, quien estuvo a su lado en todo momento. Juno Temple, quien interpreta a McCartt, dijo que fue “uno de los máximos honores” de su carrera llevar a la pantalla la sociedad de Ruddy y McCartt, quienes confiaban mutuamente en el otro. “Siempre escuchas cosas como «los hombres y las mujeres no pueden ser amigos». Sí pueden. Pueden ser mejores amigos y pueden hacer de todo juntos”.

Dan Fogler, quien interpreta a Coppola, señaló que “The Offer” es un recordatorio de la genialidad del director y que le encantaría que tuviera su sello de aprobación. “Me pregunto qué pensará de todo esto. Espero que nos dé su bendición”, dijo.

Por ahora, Coppola ha desestimado el proyecto y dijo en marzo a Variety que “The Offer” no coincide con sus recuerdos sobre lo ocurrido. Hollywood no ha terminado de contar todo sobre “El padrino”. Una película sobre la travesía para lograr este clásico, protagonizada por Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal y titulada “Francis and The Godfather”, también está en camino.